Prova sempre più a prendere forma il calendario per il Mondiale di MotoGP 2020. La massima classe nelle due ruote infatti per ora non ha disputato neanche un appuntamento a causa della pandemia legata al coronavirus. A giugno dovrebbero arrivare le prime ufficialità da parte della Dorna.

Nel frattempo oggi, su As, si legge che si partirà sicuramente dalla Spagna, precisamente da Jerez de la Frontera. Il circuito andaluso verrà sfruttato però per due gare, in due settimane consecutive: il 19 e il 26 luglio, prima il GP di Spagna, poi quello di Andalusia. Il Paese iberico sarà uno dei più visti per questo 2020: doppio appuntamento anche per Aragon, Barcellona e Valencia, oltre che Misano e Red Bull Ring.

