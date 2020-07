Dal nostro partner OAsport.it

Quando c’è da fare sul serio non tradisce mai. Marc Marquez, infatti, ha chiuso in vetta il warm-up del Gran Premio di Spagna 2020 della MotoGP e ha ribadito a tutti che, come sempre, ci sarà da fare i conti con lui oggi pomeriggio. Si è trattato di venti minuti particolari sul circuito di Jerez de la Frontera e, sostanzialmente, di un turno poco indicativo in vista della gara odierna. Le temperature di questa mattina sono completamente diverse da quelle che i piloti vivranno in gara. L’atmosfera passerà dai 24° a quasi 40°, mentre l’asfalto schizzerà fino ai 60°. La scelta delle gomme in vista del Gran Premio di Spagna che scatterà alle ore 14.00 è già stata ampiamente risolta ieri nel corso della FP4 (disputata nelle stesse condizioni della gara) mentre oggi questo warm-up ha consentito gli ultimi ritocchi sulle moto dei protagonisti della classe regina.

Davanti a tutti si è classificato il campione del mondo che ha portato la sua Honda al tempo di 1:37.883 (gomme hard e soft) con una serie di 11 giri davvero eccezionali. Il Cabroncito, come sempre, è stato in grado di stabilire un ritmo notevole che lo colloca in vetta alla classifica e alla lista dei favoriti di oggi. Seconda posizione per un brillante Franco Morbidelli (Yamaha Petronas). Il pilota romano si è fermato a 51 millesimi dalla vetta, davanti a Maverick Vinales (Yamaha) in 1:37.959 (doppia gomma soft) a 76 millesimi da Marquez. Per lo spagnolo la sensazione è che il passo gara ci sia, eccome, e sia pronto davvero a lottare con il campione del mondo per li successo.

Quarta posizione per il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda) che, con doppia gomma soft, ha fatto segnare 1:38.087 a 204 millesimi, quarta per Danilo Petrucci (Ducati) a 340 millesimi, sesta per lo spagnolo Pol Espargarò (Red Bull KTM) a 351, mentre è settimo il poleman di ieri, Fabio Quartararo (Yamaha) a 373 con la sensazione che, sul ritmo gara, manchino un paio di decimi.

Completano la top ten il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM) ottavo a 390 millesimi, quindi nono Andrea Dovizioso (Ducati) che, con doppia gomma soft ha fatto segnare 1:38.316 a 433 millesimi da Marquez, mentre è decimo Valentino Rossi. Il portacolori della Yamaha, a sua volta con doppia gomma soft, chiude in 1:38.338 a 455 millesimi di distacco, confermando come le temperature più fresche lo aiutino. Il passo è stato interessante, sempre sull’1’38″5. Per sua sfortuna, purtroppo, la gara si correrà con un clima davvero torrido e la sua M1 tornerà a farlo soffrire. Passo indietro rispetto al brillante quarto posto di ieri per Francesco “Pecco” Bagnaia. L’alfiere del team Ducati Pramac, infatti, ha concluso la sua mattinata addirittura in diciottesima posizione a 982 millesimi, mettendo in mostra un ritmo tutt’altro che scintillante.

A fine sessione brutta caduta per Cal Crutchlow. Il britannico del team LCR Honda ha perso la sua moto in curva 8 ed è uscito davvero acciaccato dalla ghiaia di Jerez. Ricordiamo che Alex Rins (Suzuki) è stato dichiarato unfit già ieri dopo la rovinosa scivolata al termine della Q2.

CLASSIFICA TEMPI WARM-UP GP SPAGNA 2020

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.1 1’37.883

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 285.7 1’37.934 0.051 / 0.051

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’37.959 0.076 / 0.025

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1’38.087 0.204 / 0.128

5 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 291.8 1’38.223 0.340 / 0.136

6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.234 0.351 / 0.011

7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’38.256 0.373 / 0.022

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’38.273 0.390 / 0.017

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.2 1’38.316 0.433 / 0.043

10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’38.338 0.455 / 0.022

11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1’38.384 0.501 / 0.046

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 287.2 1’38.429 0.546 / 0.045

13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 293.4 1’38.437 0.554 / 0.008

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’38.458 0.575 / 0.021

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 286.4 1’38.602 0.719 / 0.144

16 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 285.7 1’38.812 0.929 / 0.210

17 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 290.3 1’38.854 0.971 / 0.042

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 290.3 1’38.865 0.982 / 0.011

19 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1’39.064 1.181 / 0.199

20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 289.5 1’39.143 1.260 / 0.079

21 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1’39.283 1.400 / 0.140

