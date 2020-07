Il francese commenta il successo di Jerez, il primo in carriera nella classe regina: "Che peccato non avere i miei tifosi, ma questa vittoria la dedico a loro". Poi Maverick Vinales, secondo: "Non è andata come avevo previsto, ma in ogni caso sono molto felice e soddisfatto di questa gara".

La prima gara post lockdown regala emozioni, spettacolo e una prima volta, quella di Fabio Quartararo, il giovane centauro francese che si aggiudica il GP di Spagna a Jerez e conquista il primo successo in carriera in MotoGP. Il francese della Yamaha Petronas conduce in sostanza dall'inizio alla fine, e taglia il traguardo davanti a Maverick Vinales, con la Yamaha ufficiale, e ad Andrea Dovizioso, bravissimo a portare la Ducati sul podio.

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas)

Incredibile, non ho ancora capito bene quanto è successo. Che peccato non avere i miei tifosi, ma questa vittoria la dedico a loro, alla mia famiglia, ai miei amici e alle persone colpite dal virus. Davvero incredibile avere vinto questa gara

Ho fatto quarto, terzo, secondo, primo e poi ho provato a fare un buco nei confronti di Vinales, è stato difficile restare concentrati. Mancava soltanto una cosa, ovvero la mia famiglia qui: è strano essere senza loro. L’ultimo giro l’ho fatto per settori, nell’ultimo sono andato piano ma gli ultimi dieci giri sono stati i più lunghi della mia vita

Paura del rientro di Marquez? No, spero che stia bene dopo la caduta

Maverick Vinales (Yamaha ufficiale)

Sono molto felice del secondo posto. Questa non è una pista favorevole a me. Due o tre volte ho perso l’anteriore ed ho rischiato tanto, dovendo controllare la situazione e guidando risparmiando le gomme. Avevo scelto la morbida davanti, con l’obiettivo di spingere da subito, provando ad andare via. Non è andata come avevo previsto, ma in ogni caso sono molto felice e soddisfatto di questa gara

Andrea Dovizioso (Ducati ufficiale)

Sono felicissimo. Onestamente sono troppo affaticato per essere ancora più felice. È stata durissima, ho fatto tanta fatica a guidare però non ho rinunciato. Sono riuscito a mantenere le prestazioni nonostante le difficoltà. È incredibile essere qui, alla fine siamo riusciti a fare un grandissimo lavoro. Grazie al team

