Quartararo: "Domenica devo essere allo stesso posto dopo la gara, ma che passo Marquez!"

Petronas Yamaha SRT French rider Fabio Quartararo exits the pit lane during the MotoGP pre-season test at the Sepang International Circuit on February 07, 2020 in Sepang

Dal nostro partner OAsport.it

Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena a Jerez de la Frontera. Il francese si è esaltato sul giro secco e ha così strappato la partenza al palo sul circuito intitolato ad Angel Nieto. L’alfiere della Yamaha Petronas ha firmato un giro spettacolare sotto il caldo rovente dell’Andalusia e, proprio all’ultimo secondo, è riuscito a sconfiggere Maverick Vinales (Yamaha ufficiale) e Marc Marquez (Honda). Il transalpino sembra essere il vero anti-Marquez nella lotta per la vittoria nella gara di domani.

Fabio Quartararo ha dimostrato tutta la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate dopo le qualifiche ai microfoni di Sky Sport MotoGP:

Gran Premio di Spagna Moto3, Suzuki fa gioire Paolo Simoncelli: pole con record della pista a Jerez! Secondo Migno DA 3 ORE

Ho fatto sette pole position ma ora bisogna restare nello stesso posto domani dopo la corsa (non ha mai vinto una gara in carriera, ndr) ma è difficile perché Marquez ha tenuto un passo incredibile. Noi siamo messi bene, era importante stare in prima fila e domani siamo pronti per lottare, daremo il 100%

La versione di Marquez

Prima fila numero 100 in carriera e terza piazza nelle qualifiche del GP di Spagna, primo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna), Marc Marquez si è dovuto accontentare di un piazzamento alle spalle delle due Yamaha del francese Fabio Quartararo e dell’iberico Maverick Vinales.

Non si preoccupa più di tanto Marc, consapevole di aver lavorato in ottica gara sul set-up e di disporre di un passo sulla durata estremamente competitivo. Si prospetta, da questo punto di vista, una gara estremamente complicata per via delle alte temperature che obbligheranno piloti e moto a una corsa di vera e propria resistenza: “Ieri ho capito che le Yamaha sul giro secco hanno qualcosa in più. Noi abbiamo deciso di fare un cambio nel setting, puntando più su una moto che va forte in gara piuttosto che nelle qualifiche. L’obiettivo era la prima fila e quindi sono molto contento. Tuttavia, domani sarà una corsa molto dura perché i rivali sono forti e il caldo si farà sentire“, le sue parole, intervistato da Sky Sport.

Lo spagnolo ha poi chiarito anche l’episodio che l’ha visto coinvolto nelle FP3 con il pilota della Suzuki Alex Rins: “Mi sono trovato in traiettoria, ma c’erano delle bandiere gialle e per questo ho rallentato. Sinceramente non avevo visto Rins, ma in quel punto bisogna ridurre la velocità“. E poi la chiosa sulla gestione delle qualifiche: “Ho preferito non rischiare troppo anche perché bisogna sempre pensare al campionato“.

Le parole di Vinales

Maverick Vinales è ovviamente soddisfatto dopo aver fissato il secondo tempo nelle accesissime qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020 della MotoGP. In un circuito di Jerez de la Frontera reso quanto mai torrido dalle temperature che hanno portato la colonnina di Mercurio vicinissima ai 40 gradi (l’asfalto a 60°) la battaglia si è fatta davvero rovente, con Fabio Quartararo che ha centrato l’ennesima pole position della sua giovane carriera nella classe regina, proprio davanti al portacolori della Yamaha che stava cullando l’idea di poter partire davanti a tutti domani in gara, ed a Marc Marquez che, come sempre, non sbaglia mai un colpo.

La qualifica odierna, come spiega il pilota spagnolo, non è stata semplice come apparirebbe visto il suo tempo finale. “Nel corso della Q2 ero nervoso – ammette il catalano ai microfoni di Sky Sport – Quando sono rientrato ho voluto subito cambiare l’assetto perchè nell’inserimento in curva non mi sento perfetto. Nel primo tentativo mi sono reso conto di non avere fatto il mio massimo, quindi sono tornato in pista nuovamente e ho potuto spingere come volevo, con un T4 nel quale riesco ad esprimermi al meglio”.

Lo spagnolo, ad ogni modo, ha dimostrato di essere ripartito da dove aveva lasciato dopo i test pre-stagionali di Sepang e Losail, ovvero da un ottimo feeling con la sua M1, sia sul giro secco sia sul passo gara, con una FP4 che lo ha messo in mostra come il più credibile rivale di Marc Marquez domani.

In ottica gara sono fiducioso per quanto visto nella quarta sessione di prove libere. Con gli ultimi accorgimenti ho potuto inanellare una buona serie di giri con un passo davvero interessante. Il Gran Premio si disputerà con un asfalto incandescente che gioco forza metterà in difficoltà le gomme. Confido di poter tenere duro fino alla conclusione per cercare di lottare per la vittoria. La moto, dopotutto si comporta davvero bene su questa pista

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Gran Premio di Spagna MotoGP, Libere 3, Jerez: Quartararo da record. Rossi si prende la Q2 grazie all'ottavo tempo DA 6 ORE