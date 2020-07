Dal nostro partner OAsport.it

È andata in archivio una movimentata giornata di test a Jerez de la Frontera (Spagna) per la classe MotoGP. La massima cilindrata è tornata a girare dopo la lunga pausa per la pandemia e i riscontri sono da tenere in grande considerazione.

La Yamaha ha battuto un colpo e piazza la coppia del futuro in prima e seconda posizione. Ci riferisce allo spagnolo Maverick Vinales, autore del miglior crono di 1’37″793, a precedere il compagno di marca Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), di appena 118 millesimi. Una dimostrazione di forza della M1, che specie coi due citati ha messo in mostra le solite notevoli punte di velocità. Tuttavia, bisogna far attenzione a Marc Marquez: lo spagnolo della Honda si è classificato al terzo posto con un distacco di 228 millesimi dalla vetta, manifestando una grande costanza di rendimento sul passo dell’1’38”. Riscontri confortanti per Marc, dopo i problemi evidenziati a Losail (Qatar) nel mese di febbraio.

MotoGP Bandiera rossa nei Test di Jerez, a terra Alex Marquez, Danilo Petrucci al centro medico DA 3 ORE

A seguire la coppia di Suzuki formata dai due iberici Alex Rins (+0″524) e Joan Mir (+0″587) e un ottimo Francesco “Pecco” Bagnaia (+0″624), spintosi piuttosto in alto con la Ducati Pramac e il migliore della squadra di Borgo Panigale, a precedere il francese Johann Zarco (Ducati Reale Avintia Racing) a 0″720. A completare il roster dei migliori dieci troviamo Aleix Espargaró (Aprilia) a 0″756, il fratello Pol Espargaró (KTM) a 0″799 e il nostro Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0″853. Da sottolineare come Aleix, suo malgrado, sia stato protagonista nel corso delle prove: una perdita d’olio dalla sua moto ha causato le cadute di Alex Marquez e soprattutto del ducatista Danilo Petrucci, che ha rimediato una contrattura al collo e per fortuna non salterà comunque il weekend di gara (17-19 luglio). Danilo, per questo ha chiuso al 22° posto con 2″569 di ritardo.

E per quanto riguarda Andrea Dovizioso e Valentino Rossi? Il forlivese, condizionato dalla frattura alla clavicola (con annessa operazione), ha testato il proprio fisico terminando in 12ma posizione a 0″986, mentre il “Dottore” non è andato oltre il 16° posto a 1″509, dopo l’interessante terza piazza del mattino. Da interpretare il risultato di Valentino, che forse potrebbe essersi concentrato sul passo gara, anche se il gap dal compagno di team è sensibile.

RISULTATI E CLASSIFICA TEST JEREZ 2020

1 VIÑALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:37.793 28 / 31 1:38.254

2 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:37.911 0.118 0.118 23 / 31 1:38.666

3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:38.021 0.228 0.110 22 / 36 1:38.531

4 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:38.317 0.524 0.296 26 / 31 1:44.461

5 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:38.380 0.587 0.063 19 / 27 1:53.355

6 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:38.417 0.624 0.037 27 / 29 1:42.533

7 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:38.513 0.720 0.096 25 / 30 1:39.894

8 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:38.549 0.756 0.036 20 / 25 1:39.123

9 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:38.592 0.799 0.043 25 / 26 1:48.898

10 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:38.646 0.853 0.054 27 / 31 1:45.623

11 MILLER, Jack Pramac Racing 1:38.676 0.883 0.030 22 / 29 1:39.812

12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:38.779 0.986 0.103 28 / 30 1:38.986

13 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:39.016 1.223 0.237 20 / 36 1:51.110

14 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:39.055 1.262 0.039 32 / 34 1:39.526

15 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:39.063 1.270 0.008 31 / 34 1:41.054

16 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:39.302 1.509 0.239 9 / 32 1:39.698

17 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:39.349 1.556 0.047 31 / 31 1:39.349

18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:39.364 1.571 0.015 20 / 29 1:39.517

19 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:39.378 1.585 0.014 21 / 31 1:39.624

20 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.407 1.614 0.029 34 / 34 1:39.407

21 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:39.456 1.663 0.049 14 / 28 1:46.335

22 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:40.362 2.569 0.906 4 / 4 1:40.362

giandomenico.tiseo@oasport.it

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

MotoGP Meregalli: "Se Valentino Rossi decide di continuare avrà a disposizione la moto ufficiale" DA 4 ORE