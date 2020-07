Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi è carico a pallettoni in vista dell’inizio della nuova stagione di MotoGP, posposta a causa della pandemia di coronavirus. Domani ci saranno i primi test ufficiali a Jerez, dove domenica si correrà il primo Gran Premio della stagione: il pilota della Yamaha, che quest’anno ha spento ben 41 candeline, non vede l’ora di scendere in pista.

Il Dottore mostra tutto il proprio entusiasmo:

Finalmente possiamo goderci di nuovo la MotoGP! Sinceramente, è un grande sollievo per me, perché mi è mancata molto la mia M1 e penso che anche i tifosi saranno molto felici. Entrando nello specifico, il nove volte campione del mondo parla di quest’inizio atipico: Domani inizieremo con le prime sessioni di test a Jerez. I passi che abbiamo fatto a Sepang e Losail durante la pre-stagione sono stati positivi ma ormai è passato molto tempo. Dobbiamo ancora organizzarci e lavorare duro domani per iniziare il GP di Spagna con una buona comprensione e un buon feeling. Ad ogni modo, sono pronto per iniziare questa nuova stagione con la mia squadra. Faremo del nostro meglio.

Anche il compagno di squadra Maverick Viñales, sul quale ci sono tante aspettative per la stagione, è impaziente di cominciare:

Sono felice che l’attesa sia finita. Abbiamo concluso i test invernali in modo positivo. Ho fatto una buona pre-stagione, perché ero calmo e avevo un buon ritmo sia nei test in Malesia che in Qatar, quindi penso che arriverò qui in buona forma. Jerez è un tipo di tracciato molto diverso, quindi dovremo vedere domani com’è la situazione attuale. Non vedo l’ora di tornare in sella, a tutto gas e avere quel feeling di gara. È anche bello tornare con la squadra, perché mi sono mancati tanto..

