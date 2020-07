Valentino Rossi: "Warm-up positivo, la differenza in gara la faranno i dettagli"

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi ha concluso al decimo posto il warm-up del GP di Spagna, primo round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il migliore di quest’ultima sessione, prima della gara delle 14.00, è stato il padrone di casa della Honda Marc Marquez che ha fatto vedere di avere un gran passo, stampando il miglior crono di 1’37″883, a precedere un convincente Franco Morbidelli (Team Yamaha Petronas) di 0″051 e l’iberico Maverick Vinales (Yamaha Factory) di 0″076.

"La differenza la faranno i dettagli"

Per Valentino un distacco di 0″455 e un adattamento con la nuova mescola della Michelin ancora da affinare. Di fatto il 46 non è ancora riuscito a trovare una soluzione legata al degrado della mescola posteriore. Da parte del fornitore di gomme francese è arrivata la chiara indicazione che questo aspetto dipende dallo stile di guida del “Dottore”, mentre Valentino ha espresso valutazioni diverse. Tuttavia, il nove volte iridato guarda con positività al turno disputato: "Le prestazioni di questa mattina sono state abbastanza buone. La gara sarà però molto lunga e dura per via delle alte temperature e per un livello molto alto. Tanti piloti hanno un passo simile tra loro e la differenza la faranno i dettagli", le parole del campione di Tavullia ai microfoni di Sky Sport.

