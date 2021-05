Remy Gardner si conferma uno dei grandi favoriti per la pole position a Jerez de la Frontera e stampa il miglior tempo assoluto nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2021, quarto round stagionale del Mondiale Moto2. L’australiano del Team Red Bull KTM Ajo si è rivelato il più veloce del lotto in mattinata sul giro secco, fermando il cronometro in 1’40″841 e siglando il nuovo record del circuito andaluso per la classe mediana del Motomondiale.

Il leader del campionato, ancora a caccia del primo successo in stagione, ha preceduto di appena 20 millesimi il romano Fabio Di Giannantonio, protagonista delle FP3 sia sul passo che nel time-attack. Il portacolori del Team Federal Oil Gresini sembra davvero a suo agio in sella alla Kalex sul tracciato iberico, quindi può guardare con ottimismo alle prove ufficiali e soprattutto alla gara di domani.

Terza piazza per il padrone di casa spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro), finalmente là davanti a 71 millesimi dalla vetta dopo un avvio di 2021 molto difficile, mentre alle sue spalle si sono inseriti l’americano Joe Roberts ed il rookie Raul Fernandez, rispettivamente a 157 e 161 millesimi dalla miglior prestazione di Gardner. 6° il britannico Sam Lowes, a 0.237 dalla testa, subito davanti all’azzurro Marco Bezzecchi.

Il riminese dello Sky Racing Team VR46 non ha brillato particolarmente sul giro secco, come dimostra il suo settimo posto in classifica a 242 millesimi dal leader, mettendo però in evidenza un ritmo molto incoraggiante sulla lunga distanza con gomme usate. Peccato in casa Italia per Nicolò Bulega, 15° nella combinata e primo degli esclusi dalla qualificazione diretta per il Q2. Più lontani gli altri piloti nostrani: 18° Lorenzo Baldassarri (a causa di una caduta a metà sessione), 20° Lorenzo Dalla Porta, 23° Stefano Manzi, 24° Simone Corsi, 26° Yari Montella, 27° Tony Arbolino, 28° Celestino Vietti e 30° Tommaso Marcon.

CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA 2021 MOTO2

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 248.8 1’40.841

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.8 1’40.861 0.020 / 0.020

3 9 Jorge NAVARRO SPA Lightech Speed Up Boscoscuro 251.1 1’40.912 0.071 / 0.051

4 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 247.7 1’40.998 0.157 / 0.086

5 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 250.5 1’41.002 0.161 / 0.004

6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 247.1 1’41.078 0.237 / 0.076

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.7 1’41.083 0.242 / 0.005

8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 248.8 1’41.083 0.242

9 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 251.1 1’41.126 0.285 / 0.043

10 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 248.8 1’41.171 0.330 / 0.045

11 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 247.7 1’41.178 0.337 / 0.007

12 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 249.4 1’41.342 0.501 / 0.164

13 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 247.1 1’41.388 0.547 / 0.046

14 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.8 1’41.392 0.551 / 0.004

15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1’41.423 0.582 / 0.031

16 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.1 1’41.523 0.682 / 0.100

17 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 248.8 1’41.524 0.683 / 0.001

18 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 242.1 1’41.603 0.762 / 0.079

19 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 248.8 1’41.605 0.764 / 0.002

20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 249.4 1’41.657 0.816 / 0.052

21 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 248.8 1’41.722 0.881 / 0.065

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.3 1’41.768 0.927 / 0.046

23 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 248.2 1’41.780 0.939 / 0.012

24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 246.0 1’41.788 0.947 / 0.008

25 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 247.7 1’41.853 1.012 / 0.065

26 5 Yari MONTELLA ITA Lightech Speed Up Boscoscuro 248.2 1’41.863 1.022 / 0.010

27 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 249.4 1’42.035 1.194 / 0.172

28 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 247.1 1’42.364 1.523 / 0.329

29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 247.7 1’42.475 1.634 / 0.111

30 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 241.6 1’43.758 2.917 / 1.283

31 32 Taiga HADA JPN NTS RW Racing GP NTS 247.1 1’43.885 3.044 / 0.127

