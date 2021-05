Pazzesca gara della Moto3 a Jerez . La classe leggera regala uno spettacolo incredibile, dal primo all'ultimo giro. Sorpassi, controsorpassi, sportellate, cadute incredibili. Ma alla fine vince sempre lui: Pedro Acosta.

Il Rookie Maravilla vince ancora. Tripletta per lui, quarto podio in quattro gare del mondiale. Questa però è una vittoria ancora diversa dalle altre tre, perché arrivata combattendo contro tutti, soprattutto coi compagni di squadra. Si perché Pedro comincia terzo l'ultimo giro, dietro ai compagni di squadra Oncu e Masia. Ma non si arrende e compie un pazzesco doppio sorpasso in curva cinque, per poi resistere sino all'ultima curva.

Inutile dire su chi sia il favorito per il mondiale. Ha già 51 punti di vantaggio, ma soprattutto è imbattibile. Vince partendo dalla pit lane, dalle retrovie, in rimonta, dominando. Insomma, non ha punti deboli e non ha timori referenziali nei confronti di nessuno. E' nata una stella.

Stupendo Acosta, grandissimo Romano Fenati, al ritorno a grandi livelli. L'italiano disputa una gara "non da lui", combattendo a gomiti larghi come non lo si vedeva da tempo. Romano combatte contro tutte le KTM che in rettilineo erano dei missili. Ma lui ne ha e rimane li, sino alla seconda piazza finale.

KTM velocissime, ma alla fine le ufficiali e quelle del team Ajo si complicano la vita da sole. Bravo Fenati, ma anche fortunato, perché all'ultima curva dell'ultimo giro accade l'incredibile: Oncu, dopo aver comandato la corsa praticamente dall'inizio, scivola alla tornata finale, buttando giù anche Masia e Binder. Fenati ne approfitta e va secondo.

Chiude il podio un grandissmo Jeremy Alcoba, terzo dopo due long lap penalty scontati. Gara stupenda per lui, favorita anche dal fatto che davanti si ostacolano molto con sorpassi e controsorpassi. Alcova va sul podio per 21 millesimi davanti al buon Andrea Migno. Peccato per l'italiano che nella volata finale non riesce a passarlo di un nulla. Non bene gli altri italiani: Foggia cade, Antonelli non ne ha per stare coi primi ed è ottavo alla fine. Ora si va in Francia, ma chi può fermare Acosta?

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Suzuki è davanti a tutti. Poi Rodrigo, Binder, Migno, Alcoba, Fenati e Sasaki. Nel gruppo cade McPhee. Ottavo è Acosta, poi Antonelli.

- Davanti sono in sette che provano lo strappo: Rodrigo, Suzuki, Binder, Migno, Fenati, Sasaki e Oncu. Alcoba sconta un long lap penalty, mentre Acosta è il primo degli inseguitori del gruppo di dietro. Guevara fuori dalla top ten è il più veloce e romnta. Antonelli invece perde posizioni.

- Rodrigo mentre è in testa cade. Dietro il gruppo degli inseguitori chiude lo strappo e quindi sono in tantissimi a lottare per le posizioni di vertice. Acosta recupera e si porta tra i primi. Oncu rimonta e va davanti a tutti. Bene anche Binder e Tatay. Migno e Fenati rimangono tra i primi. Antonelli invece crolla.

- Si arriva a dieci giri dalla fine. Oncu è primo, poi Acosta e Masia che recupera alla grande. Quarto Binder, poi Sasaki, Fenati e Migno. Cade invece Suzuki. Rimangono in sette a giocarsi la vittoria.

- Ultime tornate. E' Fenati il più scatenato che prova a rompere il dominio delle KTM Red Bull. Oncu, Acosta, Masia, Fenati e Binder allungano sugli altri. Migno e Sasaki perdono qualche metro. A due giri dalla fine anche il gruppo degli inseguitori ritorna sotto ed è quindi bagarre: Oncu inizia davanti il penultimo giro davanti ad Acosta, Masia e Fenati. Acosta però sbaglia e fa perdere terreno a Fenati e gli altri, laciando vantaggio a Oncu e Masia. Migno si porta a ridosso del podio. Acosta attacca e passa entrambi i compagni di squadra. Si arriva all'ultima curva e succede l'incredibile: Oncu sbaglia e butta giù Masia e Binder. Ne approfitta Fenati che va secondo, terzo Alcoba che batte Migno di 21 millesimi.

La statistica chiave

Pedro Acosta è il pilota più giovane della storia ad aver fatto tre vittorie di fila nel mondiale.

La dichiarazione

Romano FENATI: "Oggi la moto è stata fantastica. All'inizio ho perso un po' di terreno, forse per le gomme. Però sono riuscito ad essere molto veloce. C'era tanto vento e stare davanti era dura. Era più facile gestire le cose stando dietro. Sull'ultima curva succede sempre di tutto e sono stato fortunato. E' stata una bella gara. Ora cerchiamo di continuare così.

Il momento social

Il migliore

Pedro ACOSTA: Succede di tutto, ma alla fine vince sempre lui. Al penultimo giro sbaglia, non si arrende, combatte, supera i compagni di squadra e stravince. E' lui la nuova stella del motomondiale.

Il peggiore

John MCPHEE: Doveva essere uno dei favoriti per la stagione, invece dopo quattre gare ha zero punti nel mondiale. Stavolta cade da solo al primo giro. Disastroso inizio di stagione.

