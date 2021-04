MotoGP di Jerez de la Frontera, dove domenica andrà in scena il Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale 2021. Dopo le prove libere del mattino, nel pomeriggio i centauri hanno affrontato la free practice 2, che dovrebbe essere particolarmente significativa poiché tenuta allo stesso orario in cui si disputeranno le qualifiche di domani e il GP di domenica. La ha concluso la prima giornata di lavoro sul tracciato di, dove domenica andrà in scena, quarto atto del Mondiale 2021. Dopo le prove libere del mattino, nel pomeriggio i centauri hanno affrontato la, che dovrebbe essere particolarmente significativa poiché tenuta allo stesso orario in cui si disputeranno le qualifiche di domani e il GP di domenica.

Nella fase del turno dedicata al lavoro in ottica gara, la Yamaha ribadisce di trovarsi particolarmente a proprio agio sul tracciato andaluso, tanto che con una coppia di gomme medie sia Franco Morbidelli che Fabio Quartararo riescono ad abbattere il muro dell’1’38” e a tenere un passo impressionante. Arrivano conferme anche da parte dell’Aprilia di Aleix Espargaro, il quale si attesta a sua volta su prestazioni analoghe a quelle dei due alfieri della Casa di Iwata. Si notano performance molto interessanti anche da parte delle Honda, se si parla di giro secco.

Nel finale in tanti montano mescola soft al posteriore, in maniera tale da lanciarsi in un time attack di massa in vista dell’accesso diretto al Q2. La classifica viene, ovviamente, rivoluzionata ed è Francesco Bagnaia a risultare il migliore, facendo intendere come – almeno in qualifica – Ducati possa dire la propria per la pole position. Pecco precede gli onnipresenti Quartararo, Aleix Espargaro e Morbidelli, che addirittura non spreca neppure una morbida! Al momento sono nella top-ten della classifica combinata, e quindi qualificati di diritto al Q2, anche Maverick Viñales, Takaaki Nakagami, Miguel Oliveira, Alex Rins, Johann Zarco e Brad Binder.

Gran Premio di Spagna Binder stupisce nelle FP1, 4° Bagnaia. Valentino Rossi 20° 3 ORE FA

In difficoltà, dunque, Joan Mir che non è riuscito in alcun modo a fare la differenza. Il Campione del Mondo in carica è attualmente tredicesimo, poco avanti rispetto a Marc Marquez, che è stato l’unico pilota a non migliorare il tempo della mattinata. Situazione sportivamente drammatica per Valentino Rossi che, a differenza dei tre compagni di marca, è rimasto mestamente nelle retrovie. Resta la FP3 di domattina per sovvertire la situazione attuale.

GP SPAGNA MOTOGP – CLASSIFICA COMBINATA FP2

1 BAGNAIA Francesco Ducati 1’37″209

2 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’37″387

3 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’37″646

4 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’37″704

5 VIÑALES Maverick Yamaha 1’37″726

6 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’37″775

7 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’37″816

8 RINS Alex Suzuki 1’37″847

9 ZARCO Johann Ducati 1’37″888

10 BINDER Brad Ktm 1’37″896

11 BRADL Stefan Honda 1’37″939

12 MILLER Jack Ducati 1’37″965

13 MIR Joan Suzuki 1’38″040

14 ESPARGARO Pol Honda 1’38″115

15 MARINI Luca Ducati 1’38″274

16 MARQUEZ Marc Honda 1’38″291

17 PETRUCCI Danilo Ktm 1’38″462

18 BASTIANINI Enea Ducati 1’38″516

19 SAVADORI Lorenzo Aprilia 1’38″594

20 MARQUEZ Alex Honda 1’38″618

21 ROSSI Valentino Yamaha 1’38″698

22 LECUONA Iker Ktm 1’38″713

23 RABAT Tito Ducati 1’39″023

Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Rossi, Sic e tuffi

Gran Premio di Spagna Rossi: "Correrò in MotoGP con la mia VR46? Non impossibile" 4 ORE FA