Marc Marquez nel campionato di MotoGP è stato molto complicato. Il pilota spagnolo sta cercando di recuperare dal problema alla spalla che ne ha condizionato le prestazioni degli ultimi mesi. Portimao, in Portogallo, lo scorso 18 aprile dove ha raccolto un buon 7° posto ma da quel momento, come riporta Marca, non è più salito in sella. Come ci si poteva attendere l’avvio di stagione pernel campionato diè stato molto complicato. Il pilota spagnolo sta cercando di recuperare dal problema alla spalla che ne ha condizionato le prestazioni degli ultimi mesi. Il 28enne nativo di Cervera è riuscito a gareggiare sul circuito di, in Portogallo, lo scorso 18 aprile dove ha raccolto un buon 7° posto ma da quel momento, come riporta Marca, non è più salito in sella.

Siamo tornati a correre dopo una settimana produttiva. Ho continuato a lavorare sul mio programma di recupero per assicurarmi che le mie condizioni fisiche continuino a migliorare e seguendo i consigli dei medici, non ho più guidato una moto dal Portogallo.

MotoGP Rossi: "Mi sarebbe piaciuto sfidare Agostini. Rimpianto? Valencia 2006" 23/04/2021 A 11:02

Il pilota della Honda si prepara a tornare sul luogo nel quale ha subito il peggiore infortunio della sua carriera: Jerez. Nonostante i brutti ricordi Marquez si dice felice di poter tornare in moto, compiendo un ulteriore passo verso la definitiva guarigione e acquisendo sempre più sicurezza sulla sua tenuta fisica.

"Sono entusiasta di tornare in moto! Ci avviciniamo a Jerez come a Portimao; siamo qui per continuare a migliorare, passo dopo passo, e fare il miglior lavoro possibile. La mia ripresa continua e l’importante è che noi continuare a migliorare la nostra costanza".

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

MotoGP Petrucci: "Sono ottimista. A Le Mans e al Mugello ho già vinto" 25/04/2021 A 10:43