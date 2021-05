E’ andata in archivio la terza sessione di prove libere del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna), definito il quadro della situazione in vista delle qualifiche, con chi sarà nella Q2 e chi invece dovrà prendere il via dalla Q1. Fuochi d’artificio in questa FP3 e il giapponese Takaaki Nakagami (LCR Honda IDEMITSU) ha ottenuto il miglior crono di 1’36″985 a precedere di 0″025 la Yamaha del francese Fabio Quartararo e di 0″041 la Honda del tedesco Stefan Bradl.

Joan Mir (Suzuki) a 0″051 a precedere l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró a 0″064, la Yamaha dell’iberico Maverick Vinales 0″098, l’altra M1 Petronas di Franco Morbidelli a 0″098, le due Ducati di Johann Zarco (+0″172) e la Suzuki dello spagnolo Alex Rins (+0″193). Grandissimo equilibrio, dal momento che i primi dieci sono contenuti in meno di due decimi di secondo. In quarta piazza il campione del mondo 2020(Suzuki) a 0″051 a precedere l’Aprilia dello spagnoloa 0″064, la Yamaha dell’iberico0″098, l’altra M1 Petronas dia 0″098, le due Ducati di Francesco Bagnaia (+0″151) e del transalpino(+0″172) e la Suzuki dello spagnolo(+0″193).

CLASSIFICA FP3 GP SPAGNA 2021 MOTOGP

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’36.985 17 19 290.3

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.010 12 18 0.025 0.025 289.5

3 6 Stefan BRADL GER Honda HRC HONDA 1’37.026 16 18 0.041 0.016 297.5

4 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’37.036 17 20 0.051 0.010 288.0

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’37.049 14 16 0.064 0.013 290.3

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.083 18 22 0.098 0.034 289.5

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’37.083 15 20 0.098 288.0

8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.136 20 20 0.151 0.053 294.2

9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’37.157 18 20 0.172 0.021 296.7

10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’37.178 19 21 0.193 0.021 292.6

11 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.188 20 21 0.203 0.010 297.5

12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’37.354 14 17 0.369 0.166 291.1

13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.360 15 15 0.375 0.006 291.8

14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’37.642 19 20 0.657 0.282 291.8

15 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’37.704 20 21 0.719 0.062 286.4

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.710 20 20 0.725 0.006 294.2

17 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’37.753 13 18 0.768 0.043 294.2

18 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’37.771 18 20 0.786 0.018 290.3

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’37.814 14 19 0.829 0.043 286.4

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’37.913 18 20 0.928 0.099 291.8

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’37.934 13 15 0.949 0.021 285.7

22 53 Tito RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’38.413 19 19 1.428 0.479 292.6

23 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’38.501 17 17 1.516 0.088 291.1

CLASSIFICA COMBINATA GP SPAGNA 2021 MOTOGP

QUALIFICATI Q2

1 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.484 19 1’37.775 17 1’36.985 17

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.344 5 0.025 0.025 1’37.387 18 1’37.010 12

3 6 S.BRADL GER Honda HRC HONDA 1’38.764 19 0.041 0.016 1’37.939 13 1’37.026 16

4 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.484 14 0.051 0.010 1’38.040 18 1’37.036 17

5 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.204 13 0.064 0.013 1’37.646 16 1’37.049 14

6 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.434 15 0.098 0.034 1’37.726 20 1’37.083 18

7 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’38.492 18 0.098 1’37.704 8 1’37.083 15

8 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.301 22 0.151 0.053 1’37.209 17 1’37.136 20

9 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’38.397 14 0.172 0.021 1’37.888 16 1’37.157 18

10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’38.706 11 0.193 0.021 1’37.847 18 1’37.178 19

QUALIFICATI Q1

11 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’38.871 19 0.203 0.010 1’37.965 16 1’37.188 20

12 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.291 19 0.369 0.166 1’38.295 10 1’37.354 14

13 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.013 19 0.375 0.006 1’37.896 19 1’37.360 15

14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’38.819 19 0.657 0.282 1’38.618 17 1’37.642 19

15 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’39.299 11 0.719 0.062 1’38.698 4 1’37.704 20

16 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.398 17 0.725 0.006 1’37.816 17 1’37.710 20

17 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.433 18 0.768 0.043 1’38.115 20 1’37.753 13

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’39.531 17 0.786 0.018 1’38.274 17 1’37.771 18

19 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.630 17 0.829 0.043 1’38.594 14 1’37.814 14

20 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’39.110 20 0.928 0.099 1’38.516 18 1’37.913 18

21 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.054 19 0.949 0.021 1’38.462 18 1’37.934 13

22 53 T.RABAT SPA Pramac Racing DUCATI 1’39.502 18 1.428 0.479 1’39.023 12 1’38.413 19

23 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’39.825 19 1.516 0.088

