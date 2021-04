Quarto Gran Premio stagionale della MotoGP. I bolidi del motomondiale scendono in pista a Jerez per il primo dei quattro GP in terra Spagnola. Jerez di solito è la prima gara europea della stagione, stavolta è stata anticipata da Portimao, dove due settimane fa si è disputata la terza corsa dell'anno vinta da Fabio Quartararo. Il francese è in gran forma e qui lo scorso anno vinse entrambe le competizioni. La pista gli piace, la moto è competitiva. Insomma, è lui il grande favorito del weekend. Attenzione però anche alla Ducati e a Pecco Bagnaia: l'italiano è in gran spolvero e in Andalucia proverà a conquistare la prima vittoria . Grande attesa anche per la Suzuki, con un Joan Mir sempre costante ma fino ad ora mai in lotta per il successo. Vedremo se Johann Zarco tornerà ad alti livelli, scopriremo se finalmente Valentino Rossi sarà autore di una prestazione decente . Per ultimo: Marc Marquez sarà competitivo almeno per il podio? Appuntamento domenica 2 maggio alle ore 14.