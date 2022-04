Gran Premio di Spagna è già arrivata. Francesco Bagnaia arriva in quel di Jerez con l’obiettivo di svoltare un inizio di stagione fino ad ora da dimenticare nel Mondiale di MotoGP. A confermarlo è lo stesso pilota della Ducati come riportato dall’ANSA: “Arriviamo a Jerez, dove lo scorso anno sono salito sul podio, con l’obiettivo di tornare ad essere finalmente tra i protagonisti del fine settimana” . Per fortuna non ci sono state fratture dopo la caduta in Portogallo e la conferma della sua presenza nelè già arrivata.nel Mondiale di MotoGP. A confermarlo è lo stesso pilota della Ducati come riportato

Prosegue: “Dopo la caduta in qualifica in Portogallo, questi giorni di pausa sono stati molto importanti per riposare e recuperare le forze. Nonostante il dolore e il fatto che non avessimo potuto girare molto con le gomme slick domenica in gara siamo stati veloci e siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo posti. Questo dimostra che stiamo lavorando bene e che gara dopo gara il mio feeling con la Desmosedici GP continua a migliorare”.

Miller: "Correre qui è speciale, l'obiettivo è..."

“Jerez è una pista che mi piace e dove ho sicuramente un bellissimo ricordo dopo la vittoria dell’anno passato, la mia prima su Ducati, arrivata proprio dopo una caduta nel GP del Portogallo. Sarebbe bello poter ritornare alla vittoria anche quest’anno. Correre in Spagna è sempre speciale perché i tifosi sono molto appassionati e rendono l’atmosfera unica”.

