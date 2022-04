E’ stato il giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) a realizzare la pole-position del GP di Spagna, sesto round del Mondiale 2022 di Moto2. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, il nipponico ha ottenuto la sua prima p.1 nella media cilindrata, fermando i cronometri sul tempo di 1:41.299 precedendo Tony Arbolino di 0.010 in sella alla Kalex dell’Elf Marc VDS Racing Team e il britannico Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) di 0.032.

Distacchi molto risicati frutto della conoscenza della pista, sede spesso dei test pre-season. Per questo, sono stati i piccoli particolari a sorridere al nipponico, secondo della classifica mondiale. Sarà, però, una gara molto interessante nella quale Arbolino (terzo nella graduatoria iridata) vorrà recitare il ruolo del primattore.

A seguire, in quarta posizione, c’è uno stoico Aron Canet. L’iberico, sottoposto ad un intervento chirurgico lunedì per una frattura del radio rimediata nell’incidente di domenica a Portimao, è riuscito a spingersi a soli 80 millesimi dalla pole e questo riscontro certifica le grandi qualità del pilota del Flexbox HP40. A completare la top-10 troviamo il talentuoso spagnolo Fermín Aldeguer (Lightech Speed Up) a 0.331, il leader del campionato, Celestino Vietti, (Mooney VR46 Racing Team) a 0.452, il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0.464, l’olandese Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) a 0.526 e i due iberici Augusto Fernandez a 0.612 e Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 0.625.

Vietti dovrà trovare le soluzioni in vista della gara per tenere il passo dei più veloci e quindi gestire il suo vantaggio nella classifica iridata. Le condizioni dell’asfalto per la corsa domenicale potrebbero rappresentare un fattore. Da segnalare il 16° tempo di Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing).

