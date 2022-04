Izan Guevara continua a impressionare, ma è Diogo Moreira a chiudere al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento del Mondiale Moto3 2022. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, lo spagnolo del team Gas Gas Aspar ha inanellato una serie di giri clamorosi (mettendo in mostra un passo gara impossibile per tutti gli avversari) ma è il brasiliano del team KTM MT a far segnare il miglior crono della mattinata.

Diogo Moreira chiude in 1:45.736 con appena 2 millesimi di margine su Izan Guevara, mentre al terzo posto troviamo lo spagnolo David Salvador (Husqvarna Max Racing) con un distacco di 179 millesimi. Quarto il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) in netta crescita rispetto a quanto visto ieri, con 247 millesimi dalla vetta. Quinto il turco Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) a 288 millesimi, sesto il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) a 352, mentre è settimo lo spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) a 409.

Chiude in ottava posizione il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 449 millesimi, quindi in nona lo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) a 478, con Carlos Tatay (CFMOTO Pruestel) che completa la top10 a 521. Si ferma in 12a posizione il giapponese Ayumu Sasaki (Husqvarna Max Racing) a 601, dopo che ieri aveva impressionato con ottimi tempi, quindi 14° Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 699 millesimi ed ultimo ad evitare la Q1 di questo pomeriggio, 20° Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 1.553, 22° Matteo Bertelle (Kalex Mooney VR46) a 1.653, infine 24° Elia Bartolini (Kalex Mooney VR46) a 1.789.

A questo punto la classe più leggera si concentra sulle qualifiche che prenderanno il via alle ore 12.35 con la Q1, mentre la caccia alla pole position scatterà ufficialmente alle ore 13.00 con la decisiva Q2.

