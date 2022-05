Seconda vittoria in carriera per Izan Guevara. Lo spagnolo, dopo la pole position di ieri, si conferma anche la domenica e trionfa nel Gran Premio di Spagna, sesto atto del mondiale 2022 della Moto3. Una vittoria veramente importante per il suo futuro, soprattutto per come è arrivata: Izan lotta insieme al compagno di squadra Garcia, a Masia e a Oncu, ma con una manovra epica all'ultima curva, quella famosa per la spallata di Rossi a Gibernau o di Marquez su Lorenzo, batte i rivali e trionfa davanti a Garcia e Masia.

Gara intensa, molto combattuta nella classe piccola, fatta di sorpassi e controsorpassi. I due Gas Gas partono a fionda, poi vengono ripresi. Da qui comincia la solita gara della moto3 con tanti a giocarsi la vittoria, sino all'ultimo giro finale. Oncu lo inizia davanti, ma poi viene superato dagli altri tre sino all'ultima curva dove arrivano tutti e quattro insieme. I due Gas Gas sono più lesti e battono i rivali del team Ajo.

Grande Guevara, ottimo Garcia che arriva secondo e porta a casa venti punti fondamentali per il mondiale dove si ritrova in testa in solitaria. Chiude il podio Jaume Masia, non velocissimo ma sempre costante e, soprattutto, il migliore in frenata. Infatti Jaume, quando va in testa, fatica e non riesce a essere veloce, ma quando è agganciato sta senza problemi al passo con gli altri che lo trascinano sul podio. Tripletta spagnola, poi Oncu. Qui il turco l'anno scorso fece una grande gara. Anche stavolta la ripete, ma nell'ultima curva è meno furbo degli altri quattro e viene battuto. Quinto Artigas, sesto un grande Sasaki, partito ultimo con un long lap. Da notare che ci sono 11 Ktm nelle prime 11 posizioni, segno che la moto austriaca ha fatto un grandissimo step rispetto ai rivali della Honda.

Malissimo gli italiani. Il primo al traguardo è il buon Bertelle 11mo. 14mo Migno, disastroso Foggia, terzo dopo la prima curva e finito fuori dai punti. Per questo bruttissimo risultato Dennis perde la leadership nella generale, ma soprattutto è la prestazione a preoccupare lui e il team Leopard, dato che sono lontani anni luce dai primi. Ora una settimana di pausa, poi si torna in pista a Le Mans.

L'ordine d'arrivo

LA CLASSIFICA: Guevara, Garcia, Masia, Oncu, Artigas, Sasaki, Toba, Yamanaka, Holgado, Moreira, Bertelle, Ogden, Ortola, Migno, Nepa.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Garcia va in testa davanti a Guevara. Terzo Foggia, poi Masia che però attacca e passa l'italiano. Quinto Moreira, poi Riccardo Rossi che però deve scontare un long lap. Migno è nono.

- Le due Gas Gas in testa volano con Guevara che supera Garcia. Masia terzo, poi Moreira. Foggia fatica e si fa passare anche da Artigas e Oncu. Migno nono, Riccardo Rossi sconta il long lap ed è decimo. Inaspettatamente Masia e Moreira chiudono il gap con i due di testa e quindi sono i nquattro li davanti. Oncu è quinto ma ormai staccato di due secondi, insieme ad Artigas, Holgado, Foggia, Rossi e Migno. Le KTM volano, mentre le Honda faticano enormemente.

- I primi quattro si infastidiscono e rallentano il loro ritmo. Soprattutto Masia fa perdere terreno agli altri tre. Così da dietro tornano sotto: Artigas e Oncu arrivano. Ma soprattutto Riccardo Rossi da dietro è il più veloce e da dietro rimonta, insieme a Holgado e a un super Sasaki che, da ultimo sulla griglia, entra nei dieci. Bene anche Toba decimo, malissimo Foggia e Migno in grande calo e ai margini della zona punti.

- Riccardo Rossi, Holgado e incredibilmente Sasaki arrivano nel gruppo di testa che quindi diventa di nove piloti. Sono questi che si giocheranno la vitoria. Ma i due Gas Gas rialzano il ritmo e dietro si fatica: Holgado perde terreno, Moreira si prende un long lap per track limits, mentre Riccardo Rossi purtroppo cade. Sono quindi in sei a lottare per il successo. Foggia purtroppo è 14mo davanti a Migno.

- Ultimi giri, sempre in sei davanti: Oncu, Masia, Garcia, Guevara, Sasaki e Artigas. L'ultima tornata inizia con Oncu davanti a Masia, poi Guevara e Garcia. Masia passa il compagno di squadra, che però lo ripassa poco dopo. Anche Guevara e Garcia passano Masia. Si arriva alla famosa curva 13 con tutti e quattro insieme e Guevara all'esterno passa tutti, mentre Garcia dall'interno supera le due moto del team Ajo. Vince quindi Guevara con un sorpasso epico all'ultima curva. Secondo Garcia, poi Masia e Oncu.

La statistica chiave

Nessun italiano nei 10. Non Accadeva da Valencia 2013.

La dichiarazione

Dennis FOGGIA: "Ho fatto molta fatica. Non riuscivo a fermarmi in frenata. Siamo in difficoltà da due o tre gare. Stiamo lavorando tanto, ce l'ho messa tutta ma in staccata mi superavano in due o tre e non riuscivo a chiudere. Le KTM hanno fatto un grande step".

Il momento social

Il migliore

Izan GUEVARA: Ottima gara, grandioso sorpasso nel finale. In fin dei conti era il più forte in questo weekend e riesce a dimostrarlo anche la domenica.

Il peggiore

Dennis FOGGIA: La Honda fatica su questa pista, certo che vederlo fuori dai punti non può essere solo la moto, anche perché ci sono altre Honda davanti. Oggi malissimo, uno zero fche fa veramente male.

