Nervi decisamente tesi a Jerez de la Frontera, sede del sesto round del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul tracciato andaluso si è tenuta la prima giornata di prove libere, con i piloti e team impegnati per trovare le migliori soluzioni possibili in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Nelle prime fasi, lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró aveva messo in mostra un ottimo passo gara, ma nelle ultime fasi poi l’iberico non è riuscito a massimizzare la sua prestazione quando è stato il momento di simulare il time-attack. Aleix è precipitato in 13ma posizione. A detta del pilota della squadra di Noale c’è però un risvolto importante, ovvero quanto fatto da Marc Marquez.

Ad

Gran Premio di Spagna Quartararo velocissimo nelle libere 2, Bastianini e Bagnaia 2° e 3° 7 ORE FA

Il centauro della Honda, infatti, avrebbe atteso in maniera chiara Espargaró per sfruttarne il traino nel giro veloce, visti gli evidenti problemi che ha avuto. Un’azione che ha dato molto fastidio al vincitore del GP d’Argentina, che in maniera plateale si è agitato in sella alla sua Aprilia.

Come riportato da Motosprint, l’iberico ha attaccato chiaramente Marquez: “E’ un anno che Marc fa sempre la stessa cosa: vaga per la pista aspettando altri piloti, e non è normale. Mi ha aspettato per un minuto, l’ho visto in fondo al rettilineo quando io ero ad un km. Perché lo fa? Non lo capisco ma è una vergogna, mi ha rovinato il giro. Gli manca fiducia, è l’unica spiegazione possibile: nel 2020 ci dava un secondo al giro, sembrava che corresse contro le Moto2. Adesso gli serve un’Aprilia davanti per fare un giro veloce? Mi ha fatto davvero arrabbiare“, le parole infuocate di Espargaró.

Da questo punto di vista Marquez ha minimizzato la cosa, affermando: “Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Non capisco perché se uno va veloce, si lamenti di chi cerca di fare il possibile per migliorare. Sono cose che sono sempre accadute e non voglio dare peso a quello che ha detto“.

Valentino Rossi icona sportiva: "Premio speciale, per una lunga carriera"

Gran Premio di Spagna Suzuki domina le libere 1: guida Mir, gli italiani si fanno attendere 11 ORE FA