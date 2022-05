Finalmente Pecco! Dopo un inizio stagione complesso, Francesco Bagnaia conquista il Gran Premio di Spagna, sesto atto del mondiale 2022 della MotoGP. GoFree torna dominare come nel finale di 2021, stravincendo sul circuito di Jerez per la prima volta in stagione.

Non c'è storia. Il nativo di Torino comanda dal prima all'ultima curva, trionfando davanti a Quartararo. I due oggi fanno un altro sport, con un ritmo irraggiungibile per tutti gli altri. Basti pensare che il terzo è addirittura a 11 secondi, distacco mostruoso nella MotoGP di oggi. Pecco comunque ne ha qualcosina in più e riesce a battere il rivale. Speriamo che da qui possa veramente cominciare un nuovo campionato per Pecco, Vero, è a -32 dalla vetta del mondiale, ma il campionato è ancora lunghissimo e può succedere di tutto.

Ad

Gran Premio di Spagna Moto2: prima vittoria in carriera per Ogura, sesto Vietti 3 ORE FA

El Diablo è battuto, ma in fin dei conti è una buona giornata per lui. E' vero, Jerez è storicamente una pista Yamaha, ma già l'anno scorso qui vinse la Ducati con Miller, per cui ci sta la sconfitta. Inoltre Fabietto va in testa in solitaria nella generale, guadagnando punti su tutti quelli dietro.

Terza, ancora una volta, una super Aprilia con il solito Aleix Espargaro. La moto italiana si conferma alla grande e va ancora a podio per la terza volta in stagione, la seconda consecutiva. E' un podio significativo per la moto di Noale, dato che ufficialmente perde le concessioni per il futuro. Poco male comunque dato che ormai questa moto è competitiva e va forte su ogni pista. Aleix si ritrova secondo nella generale a -7 da Quartararo, inoltre si toglie lo svizio di battere Miller e Marquez.

Buona corsa comunque di Jack Miller e di Marc Marquez. L'australiano è terzo per larghe parti della corsa, poi però viene superato da Marquez e da qui comincia una bella lotta con il Cabroncito e con Aleix. Alla fine a vincere è il più vecchio dei fratelli Espargaro, mentre Marc batte Jack solo all'ultimo giro. Da notare che Marquez nel finale in curva 13, torna a fare un recupero della moto di gomito come ai vecchi tempi.

Sesto Joan Mir. La Suzuki sembrava poterne avere per stare avanti e lottare almeno per il podio, invece le moto blu faticano, con il campione del mondo 2020 "solo" sesto. Settimo il redivivo Taka Nakagami, che per la prima volta in stagione fa una gara più che sufficiente. Ottavo la Bestia: Enea Bastianini dalle retrovie recupera nelle prime tornate, poi però il suo ritmo plafona e chiude ai margini della top ten. La nota positiva è che comunque porta a casa qualche punticino e rimane terzo nella generale, a pari punti con Rins. Bene Bezzecchi nono, bravo a confermare per la prima volta cià che di buono ha messo in mostra il sabato. Chiude la top ten Brad Binder, con la KTM un po' in calo dopo un grande inizio di 2022.

Tante le cadute. Finiscono a terra Martin per l'ennesima volta, male anche Rins che finisce fuori dai punti per la prima volta dopo un grande inizio di stagione, fuori anche Bradl, Darryn Binder e Zarco. Le delusioni più grandi sono certamente Rins che è venuto meno sul più bello e Martin, che al momento proprio non riesce a finire una gara senza cadere. Ora una settimana di stop, poi si va in pista a Le Mans.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA DISTACCO 1 Francesco Bagnaia - 2 Fabio Quartararo +0.285 3 Aleix Espargaro +10.977 4 Marc Marquez +12.676 5 Jack Miller +12.957 6 Joan Mir +13.934 7 Takaaki Nakagami +14.929 8 Enea Bastianini +18.436 9 Marco Bezzecchi +18.830 10 Brad Binder +20.056

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Bagnaia rimane davanti a Quartararo. Terzo Miller, poi Nakagami che in breve tempo si fa passare da Marquez, Aleix e Mir. Ottavo Bezzecchi, poi Zarco e Binder. Dietro cadono Martin e Bradl.

- Bagnaia e Quartararo prendono qualche metro sugli altri. Dietro Marquez prova a passare Miller, senza successo. Dietro cadono Zarco e Rins. Bastianini risale sino alla nona piazza.

- Siamo a metà gara. Posizioni abbastanza cristallizzate davanti, succede abbastanza poco. Bagnaia si prende qualche metro su Quartararo, mentre dietro Bezzecchi rimane ottavo davanti alla Bestia e a Binder decimo.

- Gara poco spettacolare. Marquez quarto rimane sempre attaccato a Miller, ma l'australiano stacca sempre alla grande e Marc non passa. Quartararo alza bandiera bianca e si ritrova a sette decimi da Pecco.

- Davanti succede ben poco. Pecco comanda e vince davanti a Quartararo in solitaria. Dietro invece si scatena la guerra. A cinque giri Marquez attacca e passa Miller, poco dopo anche Aleix supera l'australiano. La Aprilia si ritrova addirittura sul podio perché Marc in curva 13 rischia la caduta, ma si ritira su come ai vecchi tempi di gomito, ma perde terreno ed è passato anche da Jack.

La statistica chiave

Primo back to back sul podio dell'Aprilia nella classe regina. Secondo grande slam per lui dopo quello dell'Algarve dello scorso anno.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "E' stata una gara difficile. Pecco ha fatto una gara fantastica. Ho provato a superarlo, le ho provate tutte ma lui era più veloce. Abbiamo fatto un ritmo folle. Congratulazioni a lui, non c'è stata battaglia ma comunque è stata una gara intensa".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: Con sei gare di ritardo, accade ciò che ci attendevamo. Quinta vittoria in top class per lui, Pecco torna a trionfare alla sua maniera. Ora deve "solo" continuare così.

Il peggiore

Alex RINS: Primo zero della stagione, purtroppo nel momento più importante per lui. Dopo un grande inizio di stagione lo spagnolo commette il primo vero passo falso, ma in verità già da ieri aveva deluso. Oggi parte male e poi butta tutto alle ortiche con un brutto lungo che lo fa crollare in classifica.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio di Spagna Moto3: vince Guevara davanti a Garcia, disastroso Foggia 4 ORE FA