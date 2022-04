Gran Premio di Spagna di MotoGP si è aperto a Jerez de la Frontera con la prima sessione di prove libere, autentico assaggio in vista del proseguo di un fine settimana che, non è prevista pioggia e non ci sono stati problemi logistici con i trasporti! Nelle fasi iniziali del turno, quando si effettuano simulazioni sul long-run, Fabio Quartararo mette subito le cose in chiaro, mostrando il passo migliore in assoluto. Il francese poi è costretto a prendersi una pausa dopo una caduta che gli procura una brutta botta proprio nella parte più delicata del corpo. Gli unici in grado di tenere la scia del francese sembrano essere le due HRC di Marc Marquez e Pol Espargarò, mentre per il resto si nota una “grande ammucchiata”. Comunque piacciono le Ducati di Enea Bastianini e Jorge Martin. Si notano interessanti segnali di vita anche da parte di Franco Morbidelli, mentre trovare l’Aprilia di Aleix Espargarò nei quartieri nobili non è più una sorpresa. Il weekend deldisi è aperto acon la prima sessione di prove libere, autentico assaggio in vista del proseguo di un fine settimana che, per la prima volta dal Qatar , sembrerebbe poter filare liscio. Infattie non ci sono stati problemi logistici con i trasporti! Nelle fasi iniziali del turno, quando si effettuano simulazioni sul long-run, Fabiomette subito le cose in chiaro, mostrando il passo migliore in assoluto. Il francese poi è costretto a prendersi una pausa dopo una caduta che gli procura una brutta botta proprio nella parte più delicata del corpo. Gli unici in grado di tenere la scia del francese sembrano essere le due HRC di Marce Pol, mentre per il resto si nota una “grande ammucchiata”. Comunque piacciono le Ducati di Eneae Jorge. Si notano interessanti segnali di vita anche da parte di Franco, mentre trovare l’di Aleix Espargarò nei quartieri nobili non è più una sorpresa.

Nel finale emerge anche Joan Mir, che realizza alcune tornate velocissime. In ombra Francesco Bagnaia, ma il piemontese, ancora acciaccato alla spalla dopo la caduta patita in qualifica a Portimao ha pianificato di concerto con il suo team di non forzare in questa sessione inaugurale del weekend. In ogni caso, oltre a notarsi un grandissimo equilibrio (diciannove piloti in un secondo!) va rimarcato come il pomeriggio sarà decisamente più pregnante. Le temperature sono destinate ad alzarsi e si girerà quindi nelle stesse condizioni di qualifica e gara.

MOTOGP, GP SPAGNA – CLASSIFICA FP1

1. MIR Joan (Suzuki)

2. RINS Alex (Suzuki)

3. MARQUEZ Alex (Honda)

4. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

5. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

6. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

7. BINDER Brad (Ktm)

8. ESPARGARO’ Pol (Honda)

9. VIÑALES Maverick (Aprilia)

10. MILLER Jack (Ducati)

11. MARQUEZ Marc (Honda)

12. BASTIANINI Enea (Ducati)

13. BAGNAIA Francesco (Ducati)

14. MARTIN Jorge (Ducati)

15. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

16. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

17. ZARCO Johann (Ducati)

18. BEZZECCHI Marco (Ducati)

19. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

20. BRADL Stefan (Honda)

21. GARDNER Remy (Ktm)

22. MARINI Luca (Ducati)

23. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

24. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

25. BINDER Darryn (Yamaha)

No Time. FERNANDEZ Raul (Ktm)

