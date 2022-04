seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna si è disputata colonnina di mercurio, soprattutto dell’asfalto, è salita in maniera esponenziale. Non a caso ha proliferato la mescola più dura all’anteriore, praticamente inutilizzata stamani, e al tempo stesso i tempi si sono decisamente abbassati. Nella fase iniziale del turno Fabio Quartararo fa capire di non aver risentito troppo della caduta mattutina, segnando tempi di livello assoluto. Anzi, il francese ribadisce di avere in canna un ritmo potenzialmente inarrivabile per gli avversari, che magari sul giro secco possono provare a fare partita pari con il transalpino, senza però mantenere la stessa continuità di rendimento di El Diablo. Forse solo Joan Mir ha mostrato di poter essere a un livello simile. Ladidel Gran Premio di Spagna si è disputata in condizioni completamente diverse rispetto al mattino. Sempre Sole e asciutto, certo, ma la, soprattutto dell’asfalto, è salita in maniera esponenziale. Non a caso ha proliferato la mescola più dura all’anteriore, praticamente inutilizzata stamani, e al tempo stesso i tempi si sono decisamente abbassati. Nella fase iniziale del turno Fabiofa capire di non aver risentito troppo della caduta mattutina, segnando tempi di livello assoluto. Anzi, il francese ribadisce di avere in canna un ritmo potenzialmente inarrivabile per gli avversari, che magari sul giro secco possono provare a fare partita pari con il transalpino, senza però mantenere la stessa continuità di rendimento di. Forse solo Joanha mostrato di poter essere a un livello simile.

Quando cominciano i time attack, solo negli ultimissimi minuti, si scatena una bagarre impressionante. Alfine Quartararo dimostra di essere di livello superiore anche sul giro secco, stampando il tempo migliore. Seguono ben tre Ducati, una in fila all’altra, Bagnaia, Enea Bastianini e Jorge Martin. Bene, dunque, i due italiani di punta. Scivola invece fuori dalla top-ten provvisoria Mir, che non riesce a replicare quanto di buono mostrato sul passo. In enorme difficoltà Marc Marquez, solo 19° dopo due cadute nello stesso giro. Vedremo se domani mattina sarà possibile per tutti abbassare ulteriormente i tempi odierni. La FP3, che si terrà fra le 9.55 e le 10.40 di sabato, determinerà i dieci piloti ammessi di diritto alla fase decisiva delle qualifiche. Al contrario, tutti gli altri dovranno partire dal Q1 e giocarsi all’arma bianca gli ultimi due pass per il Q2.

MOTOGP, GP SPAGNA – CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2

1. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

2. BASTIANINI Enea (Ducati)

3. BAGNAIA Francesco (Ducati)

4. MARTIN Jorge (Ducati)

5. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

6. BINDER Brad (Ktm)

7. ESPARGARO’ Pol (Honda)

8. RINS Alex (Suzuki)

9. VIÑALES Maverick (Aprilia)

10. MILLER Jack (Ducati)

11. ZARCO Johann (Ducati)

12. MIR Joan (Suzuki)

13. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

14. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

15. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

16. MARQUEZ Alex (Honda)

17. MARINI Luca (Ducati)

18. BEZZECCHI Marco (Ducati)

19. MARQUEZ Marc (Honda)

20. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

21. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

22. BRADL Stefan (Honda)

23. GARDNER Remy (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

25. SAVADORI Lorenzo (Aprilia)

No Time. FERNANDEZ Raul (Ktm)

