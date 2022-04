A Jerez de la Frontera si è completata anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna. Sono così stati determinati i dieci piloti che potranno cominciare le qualifiche direttamente dal turno decisivo, senza dover passare per le forche caudine del segmento preliminare. Per la cronaca, finché si è lavorato sul passo, è stata Aprilia a recitare la parte della Leonessa. Va però rimarcato come si sia utilizzata mescola media all’anteriore, che difficilmente potrà essere usata domani in gara (il caldo dovrebbe portare quasi tutti a scegliere la dura).

Invece, il tema forte della FP3 sono stati i time attack con la soft al posteriore. Sono arrivate tante conferme, compresa quella di Francesco Bagnaia, il quale sembra finalmente essersi acceso anche nel 2022. Pecco ha fatto la voce grossa, rivelandosi il più rapido in assoluto, battendo persino l’implacabile Fabio Quartararo, seppur di soli 67 millesimi. Ducati piazza quattro moto in Q2, perché al venticinquenne piemontese si aggiungono Enea Bastianini (6°), Jorge Martin (9°) e Jack Miller (10°).

Bene anche l’Aprilia, perché sono già al turno decisivo sia Maverick Viñales e Aleix Espargarò. Honda sorride con un ottimo Takaaki Nakagami e un ritrovato Marc Marquez, mentre in casa Suzuki l’unico a entrare nella top-ten è Joan Mir. Dunque tanti uomini di grido dovranno passare dal Q1. Spiccano i nomi di Alex Rins e Johann Zarco, rispettivamente secondo e quinto nel Mondiale.

La classifica

1. BAGNAIA Francesco (Ducati)

2. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

3. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

4. MARQUEZ Marc (Honda)

5. VIÑALES Maverick (Aprilia)

6. BASTIANINI Enea (Ducati)

7. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

8. MIR Joan (Suzuki)

9. MARTIN Jorge (Ducati)

10. MILLER Jack (Ducati)







