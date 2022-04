Il lungo weekend del Gran Premio di Spagna 2022 si è aperto quest’oggi per la MotoGP a Jerez de la Frontera con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì, in cui uno degli osservati speciali è stato inevitabilmente Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo va a caccia del primo podio stagionale, dopo un avvio di campionato molto complicato tra problemi fisici, sfortuna e prestazioni sottotono della Honda.

"A Portimao eravamo troppo lontani dal podio e dalla vittoria. Stiamo soffrendo soprattutto in gara, cercheremo di essere più veloci già qui a Jerez. Abbiamo alcune idee da provare. Anche a livello personale devo continuare a migliorare. Vediamo come andrà nelle FP1 e da lì capiremo le nostre prestazioni. Il problema principale della Honda? In certi circuiti più larghi la moto funziona bene, in altri più stretti no. Dobbiamo capire il motivo. La soluzione è vicina o lontana, non lo sappiamo. Abbiamo il potenziale, ne sono convinto, dobbiamo trovare il modo di sfruttarlo di più“, prosegue il fuoriclasse iberico del Team Repsol Honda.

Sui test collettivi in programma lunedì sempre sulla pista andalusa: “Siamo in una situazione diversa dagli altri. Il mio test di lunedì comincia già domani. Proveremo cose, magari non sempre nuove. Le altre moto hanno una buona base, dobbiamo cercarla anche noi. Da lì proveremo cose nuoveJerez è una pista breve e sul giro secco sono tutti molto vicini. Sul passo gara invece mantengono tutti le distanze, è molto difficile superare e con le attuali MotoGP è ancora più complesso. Normalmente quando prendi una posizione in gara, la mantieni.

“La gara di Portimao era un momento importante per noi dopo un avvio di campionato non semplice. Anche se non abbiamo avuto molto tempo per girare sull’asciutto, mi sono sentito veloce sin da subito, soprattutto in gara. Tornare alla vittoria è sempre grandioso ed è molto bello rimettersi subito in azione qui a Jerez per provare a dare continuità ai risultati. Su questa pista mi sento sempre a mio agio, dopotutto ho centrato 4 pole position e 2 successi. Un anno fa potevo vincere di nuovo, ma un problema al braccio mi negò il successo nel finale. Ora da quel punto di vista sono al 100% e penso che avremo a disposizione il potenziale per vincere. Di sicuro non cerco rivincite dopo quanto accaduto nel 2021”.

Lunedì sono in programma i primi test durante la stagione. Cosa si aspetta il nizzardo dalla Yamaha è scontato: “Spero che porti un po’ di cavalli – sorride – Onestamente mi sento alla grande in moto, so che si può fare sempre meglio, ma credo che la potenza sia il nostro grande neo da migliorare. In generale è più complicato superare con queste moto, per cui la differenza è notevole. A livello di pezzi da provare so che lavoreremo su un nuovo forcellone”.

Ultima battuta sulle voci sempre più ricorrenti riguardo un suo possibile addio al team di Iwata:“Onestamente non voglio parlare del mio futuro, ma posso dire che ho un obiettivo chiaro per il primo campionato: vincere o lottare fino alla fine per farlo. Non penso a quello che sarà, ci stanno lavorando le persone al mio fianco”.

