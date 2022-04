Sesto Gran Premio stagionale della MotoGP. I bolidi del motomondiale scendono in pista a Jerez per il primo dei quattro GP in terra Spagnola. Jerez di solito è la prima gara europea della stagione, stavolta è stata anticipata da Portimao, dove domenica scorsa Fabio Quartararo ha conquistato il primo successo stagionale, che gli è valso anche la leadership nella generale a pari punto con Alex Rins . Per El Diablo ora un'altra pista favorevole, senza lunghi rettilinei ma con tanti cambi di direzione, dove potrà far valere la maneggevolezza della sua M1. I rivali però, come al solito, sono tanti, per una MotoGP mai così combattuta e imprevedibile. Orari canonici, gara della classe regina domenica alle 14. Tutto sarà in diretta su Sky, per questo weekend anche TV8 farà vedere qualifiche e gare in diretta. Primo weekend stagionale della MotoE.