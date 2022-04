È tutto pronto per il primo Gran Premio in terra spagnola del mondiale 2022. Il circuito di Jerez sarà teatro del sesto atto di questo campionato. Una gara molto attesa, su un circuito spesso teatro di momenti storici di questo sport, ma anche una pista spesso usata per test. I bolidi ci arrivano neanche una settimana dopo il Gran Premio del Portogallo che ci ha regalato una Yamaha in forma, guidata al meglio da un super Quartararao . La musica potrebbe ripetersi in Spagna, ma andiamo ad analizzare con calma i cinque argomenti prima della gara andalusa.

Dopo Portimao, Quartararo favorito in Spagna?

In dieci giorni è cambiato tutto. Da una Yamaha indietro rispetto alla concorrenza si è passati a una M1 ultra competitiva in Portogallo, la migliore del lotto. La moto giapponese, sicuramente lenta in rettilineo, rimane però la più maneggevole e agile, perfetta tra gli stretti tornanti della pista spagnola. E così dopo il trionfo portoghese El Diablo si candida come favorito assoluto anche a Jerez. Una vittoria lancerebbe il francese nella generale, trasformandolo nel favorito per questa stagione. Riuscirà a trionfare?

Situazione turbolenta in casa Ducati. Chi ne uscirà meglio?

Se in casa Yamaha è improvvisamente tornato sorriso e ottimismo, lo stesso non si può dire per la Ducati che sta vivendo un momento complicato. Pecco viene da un inizio di 2022 disastroso e fisicamente non è al meglio, dopo la legnata presa alla spalla nelle qualifiche portoghesi. Però in gara ha fatto bene domenica, forse la migliore corsa della stagione. Non sarà facile a Jerez, anche perché la concorrenza è agguerrita, ma lui punta a stare davanti . Fisico messo meglio, ma morale a terra invece per Jack Miller che viene dall'erroraccio incredibile in curva 1 a Portimao, caduta che lo ha portato sempre più vicino all'uscita del team Factory. Ducati sembra ormai aver scelto di scaricare l'australiano a favore, forse, di Jorge Martin che però sta facendo anche peggio di Miller in quest'inizio di stagione. Passo indietro anche per Enea Bastianini che settimana scorsa è incappato nel primo vero errore di quest'anno. A Jerez è chiamato al riscatto, soprattutto per cercare di rimanere attaccato al sogno mondiale. Chi farà meglio in Spagna?

Mister costanza Alex Rins. Sarà ancora una volta sul podio?

Settimo, quinto, terzo, secondo e quarto. Non ha ancora vinto, ma Alex Rins è sicuramente il pilota più costante di questo 2022 e la vetta della generale è meritata. Da un certo punto di vista è una novità questa, dato che lo spagnolo è sempre stato un pilota ultra veloce ma spesso incline all'errore e alle cadute. L'inconveniente è sempre dietro l'angolo, ma se il buon Alex ha veramente svoltato attenzione a lui per Jerez e, naturalmente, per il prosieguo della stagione. La moto è solida, competitiva in tutte le condizioni e anche in Spagna può fare bene. Arriverà un altro risultato di peso?

Aleix e l'Aprilia per continuare a sognare

Oltre a Rins, anche il più vecchio dei fratelli Espargaro ha messo in mostra una grande costanza di rendimento. In Portogallo è arrivata l'ennesima ottima prestazione e anche potrà continuare a fare bene. L'obiettivo è sempre quello: stare in alto in classifica. Sono in tanti competitivi, l'importante è non commettere errori gravi e rimanere al vertice.

Marquez chiamato al grande risultato. Ci riuscirà?

Per ultimo chiudiamo con il Cabroncito che, per varie ragioni, non è ancora riuscito a salire sul podio in questa stagione. In Portogallo sembrava avere l'occasione per farlo, ma una gara anonima e una moto non performante lo hanno frenato. Per la prima volta dopo diverso tempo l o spagnolo ha tuonato contro la Honda, pretendendo di più . L'umore non è al massimo, come il fisico. Inoltre questo è il tracciato dove tutti i suoi problemi sono nati, dato che qui è caduto rovinosamente a inizio 2020. Nonostante ciò, Marc arriva a Jerez con la voglia di spaccare il mondo, per dimostrare a tutti che può essere ancora l'uomo da battere in questo sport. Il treno mondiale è ancora alla portata, deve però fare il grande risultato. Ce la farà?

