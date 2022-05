Va in archivio il Gran Premio di Spagna, sesto atto del mondiale 2022 della MotoGP. Dopo tante difficoltà, Pecco Bagnaia torna sul gradino più alto del podio. Grande gara dell'italiano che trionfa per la prima volta in stagione. Secondo Fabio Quartararo che diventa leader in soltaria della generale con sette punti di vantaggio su Aleix Espargaro, ancora terzo e ancora sul podio. Quarto Marquez, poi Miller e Mir. Andiamo a dare i voti ai protagonisti dell'appuntamento sul circuito di Jerez de la Frontera.

Le pagelle

Francesco BAGNAIA Voto 10: Con sei gare di ritardo, accade ciò che ci attendevamo. Quinta vittoria in top class per lui, che impreziosce il tutto con Con sei gare di ritardo, accade ciò che ci attendevamo. Quinta vittoria in top class per lui, che impreziosce il tutto con pole position , giro veloce e gara condotta in testa dal primo all'ultimo metro. Pecco torna a trionfare alla sua maniera. Ora deve "solo" continuare così.

Fabio QUARTARARO Voto 9: Il ritmo che tiene insieme a Bagnaia è qualcosa di irreale. Basti pensare che il terzo è addirittura a 11 secondi, distacco mostruoso nella MotoGP di oggi. El Diablo è battuto, ma in fin dei conti è comunque una buona giornata per lui. E' vero, Jerez è storicamente una pista Yamaha, ma già l'anno scorso qui vinse la Ducati con Miller, per cui ci sta la sconfitta. Inoltre Fabio va in testa in solitaria nella generale, guadagnando punti su tutti quelli dietro.

La classifica piloti dopo 6 GP, comanda Quartararo ma Espargaro è solo a 7 punti. E Bagnaia è a -33!

1. Quartararo (Yamaha) 89 punti 2. A.Espargaro (Aprilia) 82 punti 3. Bastianini (Ducati Gresini) 69 punti 4. Rins (Suzuki) 69 punti 5. Bagnaia (Ducati) 56 punti 6. Mir (Suzuki) 56 punti 7. Zarco (Ducati Pramac) 51 punti 8. Binder (KTM) 48 punti 9. M.Marquez (Honda) 44 punti 10. Oliveira (KTM) 43 punti

Aleix ESPARGARO Voto 8: Terza, ancora una volta, una super Aprilia con il solito Aleix Espargaro. La moto italiana si conferma alla grande e va ancora a podio per la terza volta in stagione, la seconda consecutiva. E' un podio significativo per la moto di Noale, dato che ufficialmente perde le concessioni per il futuro. Poco male comunque dato che ormai questa moto è competitiva e va forte su ogni pista. Aleix si ritrova secondo nella generale a -7 da Quartararo, inoltre si toglie lo svizio di battere Miller e Marquez.

Aleix Espargaro si complimenta con Pecco Bagnaia, MotoGP Jerez, Getty Images Credit Foto Getty Images

Marc MARQUEZ Voto 7: Nella pista da dove è nato il suo calvario, il Cabroncito chiude con un quarto posto che fa sicuramente morale. Rimane forse un po' troppo dietro a Miller, poteva attaccarlo un po' prima. Inoltre dopo tanto tempo torna a fare un recupero di gomito alla sua maniera e questo è sicuramente un segnale molto positivo. Senza quell'errore forse poteva arrivare il podio, sarebbe stato il primo della sua stagione.

Jack MILLER Voto 6: Arrivare a oltre 10 secondi dal compagno di squadra con la stessa moto non può essere considerata una grande prestazione. E' pur vero che Pecco e Fabio oggi hanno fatto un altro sport, per cui il sesto posto di Jack non è proprio tutto da buttare.

Joan MIR Voto 5 e mezzo: Difficile dare un voto alla gara di Mir, ma non può essere sufficiente. La Suzuki sembrava poterne avere per stare avanti e lottare almeno per il podio, invece le moto blu faticano, con il campione del mondo 2020 "solo" sesto.

Takaaki NAKAGAMI Voto 7: Dal nulla il giapponese torna tra i big, in maniera anche un po' sorprendente. Fa una buona qualifica, poi parte a bomba e si ritrova anche a podio. Poi cala, ma comunque è il migliore degli indipendenti. Piccola soddisfazione per lui.

Enea BASTIANINI Voto 6: Gara sufficiente di Enea, che dalle retrovie recupera nelle prime tornate, poi però il suo ritmo plafona e chiude ai margini della top ten. La nota positiva è che comunque porta a casa qualche punticino e rimane terzo nella generale, a pari punti con Rins.

Bastianini: "Tuffi? Ero bravo, ma sognavo la moto non i Giochi"

Marco BEZZECCHI Voto 7: Perde il duello con la Bestia, ottimo comunque Marco, bravo a confermare per la prima volta cià che di buono ha messo in mostra il sabato.

KTM Voto 5: Dopo un buon inizio di stagione, la KTM torna sulla terra a livello dei test invernali, quando la moto faticava enormemente. Oggi c'è solo Binder decimo, gli altri fuori dalla top ten.

Luca MARINI Voto 4 e mezzo: Ancora una volta molto male. Mentre il Bez si conferma ancora una volta al sabato e in gara stavolta fa bene, lui chiude tristemente 16mo a oltre 10 secondi dal compagno di squadra.

Luca Marini, punta di diamante del Team VR46, Getty Images Credit Foto Getty Images

Jorge MARTIN Voto 4: Quarta caduta in sei gare. Nel periodo in cui doveva stare in alto, per guadagnarsi il box ufficiale per il 2023, invece si ritrova ancora a terra a leccarsi le ferite. Stavolta paga dazio e tanto nei confronti di Miller e, soprattutto, di Bastianini, che non stupisce ma almeno arriva in fondo.

Alex RINS Voto 4: Primo zero della stagione, purtroppo nel momento più importante per lui. Dopo un grande inizio di stagione lo spagnolo commette il primo vero passo falso, ma in verità già da ieri aveva deluso. Oggi parte male e poi butta tutto alle ortiche con un brutto lungo che lo fa cadere in classifica.

