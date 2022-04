Uno stellare Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio di Spagna. Un giro stellare per GoFree, sicuramente il migliore di quest'inizio di stagione. Domani l'italiano sarà in pole position davanti a Fabio Quartararo e Aleix Espargaro.

Finalmente Pecco! A Jerez Pecco piazza il record della pista. Un crono pauroso per lui, con un T3 e un T4 a dir poco epico. Dopo tanta difficoltà, finalmente rivediamo il vero Bagnaia, uno fenomeno in grado di poter battere chiunque. La bella gara di Portimao lo ha sicuramente sbloccato. Per domani l'obiettivo minimo è conquistare il primo podio stagionale, ma la vittoria è naturalmente alla portata, anche se non sarà facile.

Quartararo è battuto a Jerez, cosa che non accadeva al sabato da ben quattro occasioni. Fabietto era il favorito per la qualifica, anche dopo le ottime libere, ma alla fine è sconfitto da un giro incredibile del rivale della Ducati. Per domani però sarà uno spettacolo incredibile, vedremo finalmente il duello tanto atteso tra il Diablo e Pecco, dato che i due hanno il miglior passo di tutti. Prima fila chiusa dall'ottimo Aleix Espargaro che continua a portare in alto la Aprilia su ogni pista. Buon quarto Miller, poi Marquez e Zarco.

Diverse le delusioni. Prima di tutto la Bestia Enea Bastianini, caduto nel Q2 e solo 11mo in griglia. Non bene neanche le Suzuki, con Mir nono e Rins addirittura fuori nel Q1. Male anche le KTM, con nessuna moto nei dieci, e le altre Yamaha, lontanissime da Quartararo.

Per domani, come detto, sarà grande spettacolo. C'è grande equilibrio per la vittoria tra Pecco e Fabio, come per il terzo gradino per il podio, con tanti piloti in lotta. Non si può mancare.

La griglia di partenza

La cronaca in cinque momenti

- FP4 con i soliti due protagonisti delle libere: Quartararo e Bagnaia. Quest'ultimo piazza il miglior tempo, ma Fabietto fa gran parte della sessione con le dure, mentre gli altri con la media, piazzando comunque ottimi crono. Terzo Mir, poi Bezzecchi e Oliveira.

- Q1 che parte con Alex Rins che si mette davanti a tutti. Secondo Pol Espargaro, poi Bezzecchi e Binder attaccati. In ombra Zarco.

- Nella seconda parte del Q1 Marco Bezzecchi migliora e si porta davanti a tutti. Secondo Pol, poi Rins e Binder. Nel finale però Zarco piazza la zampata e va in testa. Pe cui qualificati il francese e il Bez. Terzo Rins, poi Binder e Morbidelli.

- Pronti via e Mir fa un buon tempo davanti a Bastianini. Ma quando arrivano i big cambia tutto. Quartararo si porta in testa davanti a Bagnaia. Terzo il buon Aleix, poi Miller, Marquez e Zarco.

- Nel crono decisivo però Pecco si trasforma in un supereroe e piazza il record della pista. Un giro stellare, inarrivabile per tutti gli altri. Quartararo è secondo a oltre 4 decimi. Terzo è un ottimo Aleix, poi Miller, Marquez e Zarco.

La statistica chiave

Settima pole position in top class per Pecco, la prima stagionale. Ducati in pole a Jerez che mancava dal 2006 con Loris Capirossi.

La dichiarazione

Fabio QUARTARARO: "La sfida per la pole non c'è stata, Pecco ha fatto un giro incredibile. Domani per noi sarà importante stare concentrati. Il passo lo abbiamo".

Il momento social

Il migliore

Francesco BAGNAIA: In maniera anche un po' sorprendente, si inventa il giro della vita e conquista la pole position a Jerez battendo Quartararo che qui a Jerez, in qualifica, non è mai stato battuto in MotoGP. Il peggio sembra alle spalle per Pecco.

Il peggiore

Alex RINS: Con una moto che poteva anche andare in pole, lo spagnolo si chiama fuori nel momento dove avrebbe dovuto stare davanti a tutti i costi, dato che è leader del mondiale. Passo falso per Alex, che domani è chiamato alla rimonta.









