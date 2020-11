Di solito a Valencia si chiude il Mondiale. Per la Moto3 in questo 2020 si riapre. Tony Arbolino vince una stupenda gara nel Gran Premio di Valencia, penultimo atto della classe più piccola. Bravissimo Tony a conquistare il primo successo stagionale dopo diversi podi in questa stagione, il terzo della carriera.

L'italiano si ritrova intruppato nel gruppo degli inseguitori, mentre Fernandez va in fuga esattamente come gara 1. Ma Arbolino non demorde, parte all'inseguimento del leader, lo riprende, lo passa e se ne va. Vittoria fondamentale, 25 punti importantissimi per il mondiale. Con questo risultato l'italiano rimane saldamente in corsa per il titolo. Si ritrova a -11 da Arenas leader, quarto oggi al traguardo e fuori dal podio.

Secondo posto per un ottimo Garcia. Bravo lo spagnolo, partito dalla 17ma posizione. Ma Sergio prende il treno di Arbolino in rimonta su Fernandez e nel finale attacca il connazionale, passandolo all'ultimo giro. Chiude quindi il podio Raul Fernandez. Bene ma non benissimo il giovane iberico, che prova la fuga come nel primo atto di Valencia ma stavolta non riesce a vincere in solitaria. Come detto, quarto Arenas. A fatica il leader del mondiale porta a casa il massimo possibile. Non ne ha per stare con i primi e così bada a conquistare punti importanti per la generale. Va peggio ad Ai Ogura, ingarellato con Migno e Masia e ottavo alla fine. Purtroppo Celestino Vietti invece cade nelle prime fasi e quindi alza bandiera bianca per il mondiale.

Tra sette giorni il gran finale nella prima di Portimao. Arenas ci arriva da leader con sette punti di vantaggio su Ogura e undici su Arbolino. Insomma, ci crediamo!

I 5 momenti della gara

1) Binder parte alla grande e va in testa, poi Fernandez, Toba, Arenas, Arbolino, Migno, Suzuki e Ogura. Fernandez si porta subito davanti al primo giro, mentre dietro subito crash tra Toba e Suzuki.

2) Fernandez prova a prendere il largo. Dal secondo posto è subito grande lotta, che però fa il giorco del leader. Arbolino comanda il gruppo degli inseguitori, poi inder, Arenas, Masia, Oncu, Garcia, Migno e Ogura nono. Vietti purtroppo cade e abbandona ogni possibilità di titolo.

3) A metà gara c'è sempre Fernandez in testa con un secondo e mezzo su un gruppetto di cinque piloti: Arbolino, Garcia, Arenas, Oncu e Binder. Ogura invece è ottavo, dietro a Migno e davanti a Masia.

4) Dopo metà gara il gruppetto degli inseguitori, guidato sempre da Arbolino e Garcia, riduce il distacco sul leader Fernandez. Dietro Ogura perde tempo con Migno e Masia e non riesce a tornare sul gruppo dei primi inseguitori. Arbolino e Garcia arrivano su Fernandez a cinque giri dal termine. Arenas invece rimane a distanza quarto, davanti a Oncu e Binder.

5) Ultimi giri di fuoco. Arbolino attacca e passa Fernandez, portandosi in testa. Poco dopo anche Garcia ci prova, ma Fernandez resiste e i due si ingarellano, perdendo tempo su Tony che guadagna qualche metro. All'ultimo giro Garcia passa Fernandez, che però la curva dopo torna davanti. Arbolino fugge e vince davanti a Garcia e Fernandez. Quarto Arenas, poi Binder, Oncu, Migno, Ogura e Masia.

La statistica chiave

Prima vittoria stagionale di Tony Arbolino, la terza in Moto3. Vince partendo dal 13° posto, migliore vittoria partendo più indietro possibile in Moto3 a Valencia.

La dichiarazione

Tony ARBOLINO: "Il mio piano è sempre vincere. E' stata una giornata fantastica, abbiamo lavorato tantissimo per portare a casa una vittoria in stagione e finalmente ce l'ho fatta".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Tony ARBOLINO: Super gara di Tony! Bravissimo a riacciuffare Fernandez in fuga, grandissimo nel finale ad attaccarlo e a prendersi qualche metro di vantaggio. Il mondiale è ancora aperto.

Il peggiore

Celestino VIETTI: Doveva fare di tutto per stare in lotta per il mondiale sino a Portimao, invece il suo sogno finisce dopo tre giri, nella sabbia quasi come domenica scorsa. Un vero peccato.

