Il Circus del Motomondiale si avvia alla conclusione con il penultimo round del campionato 2020 che avrà come pista nuovamente il circuito di Valencia (Spagna). Sul tracciato Ricardo Tormo potrebbero arrivare importanti verdetti nelle tre classi e quindi la tensione non mancherà. In MotoGP, dopo aver conquistato il primo successo in carriera nella massima cilindrata, lo spagnolo Joan Mir ha il primo match point per chiudere i giochi. L’iberico vanta 37 punti di vantaggio suoi suoi più immediati inseguitori (Fabio Quartararo su Yamaha e il compagno di team in Suzuki Alex Rins) e per questo le possibilità di centrare l’obiettivo massimo ci sono tutte.