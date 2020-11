La prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2020 è andata in archivio con il miglior tempo di un Takaaki Nakagami in grande spolvero, che si conferma ancora una volta estremamente competitivo in occasione del secondo weekend consecutivo sullo stesso circuito. Il giapponese di LCR Honda Idemitsu, dopo aver comunque brillato a Valencia 1 con un bel quarto posto, ha fermato il cronometro in 1’30″829 mettendo in evidenza un passo davvero interessante. Il turno mattutino si è disputato in condizioni tutto sommato positive dal punto di vista delle temperature e del grip, infatti praticamente tutti i centauri della top class hanno girato molto più forte rispetto alla gara di domenica scorsa.

Alle spalle del nipponico si è inserito un ottimo Franco Morbidelli, 2° a 115 millesimi dalla vetta in sella alla sua M1 di Yamaha Petronas. L’italo-brasiliano è stato subito molto efficace quest’oggi in FP1 fin dal primo run, per poi continuare a lavorare con gomme usate per tutta la sessione fino alla bandiera a scacchi. Terzo posto per un’altra Yamaha, quella ufficiale di Maverick Vinales, che ha chiuso a 139 millesimi dalla testa montando però un set di gomme medie nuove proprio negli ultimi minuti. Buon avvio di weekend anche per i fratelli Espargarò, con Pol in quarta piazza a 0.223 sulla KTM e Aleix in quinta a 0.341 sull’Aprilia.

Johann Zarco è 6° con la migliore Ducati a 468 millesimi, mentre Andrea Dovizioso ha cominciato il suo secondo fine settimana Valenciana con il settimo tempo a 0.581 dal leader. Joan Mir, ormai ad un passo dal titolo iridato, non ha brillato particolarmente in termini di performance pura collocandosi in ottava posizione con la Suzuki a 607 millesimi dal miglior tempo di Nakagami. Discreta FP1 per Valentino Rossi, 13° a 0.716 dalla vetta dopo aver lavorato per tutto il turno con gomme medie sul passo gara. Molto lontani invece Danilo Petrucci (18°), Francesco Bagnaia (19°) e Lorenzo Savadori (21°).

CLASSIFICA FP1 GP VALENCIA 2020 MOTOGP

1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.8 1’30.829

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 318.3 1’30.944 0.115 / 0.115

3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 322.8 1’30.968 0.139 / 0.024

4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.8 1’31.052 0.223 / 0.084

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.3 1’31.170 0.341 / 0.118

6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 324.3 1’31.297 0.468 / 0.127

7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.5 1’31.410 0.581 / 0.113

8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.8 1’31.436 0.607 / 0.026

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.8 1’31.486 0.657 / 0.050

10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 327.4 1’31.514 0.685 / 0.028

11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1’31.528 0.699 / 0.014

12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 332.1 1’31.541 0.712 / 0.013

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.8 1’31.545 0.716 / 0.004

14 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.8 1’31.572 0.743 / 0.027

15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 1’31.598 0.769 / 0.026

16 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.8 1’31.617 0.788 / 0.019

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 324.3 1’31.678 0.849 / 0.061

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 325.8 1’31.805 0.976 / 0.127

19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 1’31.828 0.999 / 0.023

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 322.8 1’32.198 1.369 / 0.370

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.4 1’32.772 1.943 / 0.574

