E’ tempo del 12° round del campionato di MotoGP. Sarà il circuito di Valencia (Spagna) il teatro del prossimo weekend del GP d’Europa e le emozioni non mancheranno visto che in tutte e tre le classi la situazione è in bilico e potrà accadere di tutto.

Nella massima cilindrata ci si presenta ai nastri di partenza col pilota spagnolo della Suzuki Joan Mir in vetta al campionato con 137 punti, 14 in più del francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo e 19 in più dello spagnolo della Yamaha Factory Maverick Vinales. A seguire troviamo Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, distanziati rispettivamente di 25 e di 28 lunghezze dalla vetta. Un contesto, dunque, assai incerto con i primi quattro in particolare ad avere chance concrete per centrare l’iride.

Gran Premio di Valencia Morbidelli: "Amo Valencia, qui i primi passi nelle moto" IERI A 13:41

Morbidelli, da questo punto di vista, crede fortemente al sogno iridato. Il pilota italiano, reduce dal successo nell’ultima apparizione di Aragon, ha fiducia e vuole confermare questo rendimento al Ricardo Tormo: “Mi sento alla grande, sono in piena sintonia con la moto. Forse io e Rins siamo arrivati un po’ in ritardo ma stiamo recuperando…Vincere il Mondiale? Siamo in lotta, non vogliamo avere rimpianti, è il nostro obiettivo ora“, le sue parole in conferenza stampa, aggiungendo: “Ho un buon feeling con la Yamaha. Sono concentrato su di me, voglio continuare così, ci sono molti piloti in lotta ma non penso a loro, penso solo a migliorare“.

Sensazioni quelle del “Morbido” che gli riportano alla mente quanto vissuto in Moto2, nel 2017, quando riuscì a imporsi: “Lottare per il Mondiale è sempre una sensazione strana e forte. L’ho provata già nel 2017. Provarla ancora è molto bello ma allo stesso tempo può agitarti. Io ho 25 punti di distacco, devo recuperare, non ho nulla da perdere, da questo punto di vista sono avvantaggiato rispetto a chi è davanti a me in classifica. Tutti sentiamo la pressione, ma diminuisce dal primo al sesto della classifica“.

Un altro tema importante della settimana è quello della positività di Valentino Rossi, che potrebbe portare il “Dottore” a saltare anche questo round. Per questo la scuderia di Iwata, preso atto della situazione, potrebbe contare sul pilota statunitense di Superbike del team Yamaha GRT Garrett Gerloff. A proposito di questo, Morbidelli ha detto la sua: “Gerloff è riuscito via via a migliorare, merita un’opportunità anche se arriva per un motivo triste legato alla positività di Rossi. E’ un ottimo pilota. Dovrà cercare di stare tranquillo e godersi questa esperienza“.

Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso stanno vivendo momenti diametralmente opposti, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dovizioso: "Pronti a sfruttare ogni situazione"

Andrea Dovizioso si prepara per le ultime tre competizioni con 28 punti da recuperare all'iberico Joan Mir (Suzuki):

"Se dovesse piovere siamo pronti a sfruttare ogni situazione. Sarà fondamentale gestire ogni momento con molta intelligenza. In condizioni asciutte facciamo ancora troppa fatica rispetto ai nostri avversari. Dobbiamo trovare la giusta confidenza con la moto. Ogni gara ha la sua storia, questa pista è totalmente diversa da quelle che abbiamo affrontato fino ad ora. Negli anni precedenti avevamo piste a favore, altre meno. In questa stagione la situazione è completamente differente. Al momento le gomme non si adattano al mio stile di guida. La stagione, rispetto ai nostri rivali, è stata ricca di momenti negativi e questo ci ha limitato nella corsa al titolo. È complicato migliorarsi e spesso non siamo competitivi. Con la pioggia tutto sarà diverso dal solito".

Durante la conferenza stampa odierna è stata posta ai piloti una considerazione riguardo a un possibile fine settimana di due giorni come accaduto in F1 in occasione del Gran Premio dell'Emilia Romagna di Imola. Dovizioso ha dichiarato: "Per me può essere interessante. Ho sempre spinto a favore di questo format alternativo, ma la mia richiesta non è mai stata accolta".

Dovizioso ha espresso una considerazione sulla pressione alla vigilia di queste ultime tre prove: "Se non senti tanta pressione vuol dire che non sei tra i primi. Non è semplice gestirla perché a volte potrebbe essere un limite. Per tutti noi non è la prima volta che affrontiamo questa situazione, fa parte del nostro sport". L'alfiere della Ducati ha completato la conferenza stampa guardando al futuro: "Non ho ancora preso alcuna decisione sul mio futuro. Restano diversi anni per la mia carriera. Ho provato il motocross, non riesco a starci lontano. Appena saprò, vi informerò".

giandomenico.tiseo@oasport.it

Valentino Rossi, verso l'infinito e oltre: la leggenda sempre sul podio da 25 anni

MotoGP Morbidelli vola, Dovi sbanda: le 2 facce dell'Italia in MotoGP 26/10/2020 A 14:30