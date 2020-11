Un epilogo decisamente confortante per Franco Morbidelli quello delle qualifiche del GP di Valencia, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo il centauro della Yamaha ha ottenuto la seconda pole position in top-class dopo quella in Catalogna, facendo vedere ottime cose in sella alla M1. Una giornata difficile in cui anche il meteo ci ha messo lo zampino, ma Franco ha saputo interpretare al meglio le condizioni, estraendo il meglio della sua moto e rompendo un tabù visto che l'ultima pole di un rider italiano a Valencia l'aveva fatta registrare Valentino Rossi nel 2014. Un riscontro significativo in vista di una gara dall’esito difficilmente prevedibile, considerando ad esempio il secondo tempo dell’australiano Jack Miller e il terzo del giapponese Takaaki Nakagami ma soprattutto del 12esimo crono di Joan Mir, che ha il primo match point a disposizione per vincere il titolo. Molto indietro il leader della classifica mondiale Joan Mir, che non è andato oltre il 12° posto e dovrà ingegnarsi non poco per recuperare posizioni nella corsa domenica. La pista iberica, infatti, non offre tante occasioni di sorpasso e questo potrebbe essere un grosso handicap per lui.

Sono molto contento, è stata una qualifica particolare, con pista non completamente asciutta, le condizioni erano difficili, ma avevo un buon feeling, mi sentivo di poter rischiare. All’inizio ho dovuto guidare in punta di piedi, ma piano piano ho trovato il passo. La M1 mi ha dato buone sensazioni e non posso che essere soddisfatto di questo risultato. Con la mia squadra mi trovo veramente bene, insieme riusciamo ad analizzare molto bene quello che succede sulla moto in questo modo siamo in grado di fare le mosse giuste per il weekend successivo. Se riusciamo a migliorare così tanto da un GP all’altro, è perché lavoriamo in maniera clinica e precisa. Quanto incide Forcada? La presenza di Ramon Forcada incide tanto. È un fenomeno, è un ‘crack’ di questo sport. Quando tu dici che hai un problema sulla moto, lui ti fa una modifica e te lo risolve, è molto semplice. Quando si lavora così, è tutto più facile".

Per un Morbidelli che si gode la pole e questi risultati con la moto non ufficiale, c'è un Rossi che continua ad arrancare e per la seconda settimana consecutiva scatterà dalla sesta fila. Queste le sue amare parole rilasciate a GPOne.com.

"Non è la prima volta che un pilota con la moto 2019 è più veloce di quelli con la M1 ufficiale. Non dico che la moto 2020 vada peggio, però non siamo riusciti a fare il passo in avanti che volevamo. Io cerco sempre di spiegare al meglio le mie sensazioni in moto ma negli ultimi anni sono sempre rimasti molto simili. Non ho ben chiaro se mi stiano ascoltando anche ora, quindi non mi preoccupa molto essere nel team satellite il prossimo anno, non penso cambierà tanto. Se Yamaha vuole c'è molto margine per migliorare anche se non si può lavorare eccessivamente sul motore. Negli ultimi anni le cose sono cambiate, prima tutto arrivava dal Giappone, ma ora gli altri costruttori si sono strutturati in maniera differente, hanno più squadre di ingegneri che lavorano. Yamaha deve adattarsi a questo nuovo metodo".

