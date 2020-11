Fabio Quartararo sarà indubbiamente uno degli osservati speciali questo fine settimana a Valencia in occasione del Gran Premio d’Europa 2020, tredicesimo e terzultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il francese di Yamaha Petronas è andato molto forte nel 2019 sul tracciato valenciano, perciò va considerato come uno dei grandi favoriti per la vittoria nonostante le grandi difficoltà evidenziate nelle ultime due gare ad Aragon. Il nizzardo classe 1999 si trova in seconda piazza nella classifica generale del campionato a -14 dal leader Joan Mir, perciò è chiamato ad una prestazione di alto profilo soprattutto di domenica per guadagnare punti preziosi nei confronti del rivale spagnolo della Suzuki.