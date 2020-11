Grande confusione e concitazione intorno a Valentino Rossi . Il pilota Italiano, dopo il rientro alle gare di domenica scorsa, potrebbe subire un nuovo stop. La sua posizione è in bilico in attesa dell'esito del terzo tampone consecutivo nel giro di 48 ore.

La sicurezza è una sola: ad oggi, Rossi è in viaggio verso Valencia e dovrà rimanere in isolamento fino a stasera quando conoscerà l'esito finale del test. La Yamaha sembra fiduciosa in merito alla questione: il sostituto del "Dottore", Garrett Gerloff, non dovrebbe presentarsi in Spagna, secondo Sky Sport .