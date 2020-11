Nubi all’orizzonte per la Yamaha. Come rivela Motorsport.com, sembra che i motori della M1 del primo round di Jerez de la Frontera (Spagna) siano diversi da quelli presentati prima dell’inizio del campionato di MotoGP. Un aspetto di non poco conto, visto il regolamento vigente e il congelamento dei propulsori. La regola è chiara: cinque unità con sviluppo congelato in tutta la stagione per i top-team, vista la riduzione dei GP.