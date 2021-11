Ancora 24 ore e calerà il sipario sulla carriera di Valentino Rossi, che oggi sorprendemente si è pure tolto il lusso di entrare in Q2 e chiudere l’ultima qualifica nel motomondiale in 10a posizione. Il Dottore nella conferenza stampa post qualifiche ha affrontato il suo ritiro ma non solo, dedicando una parola anche agli altri sportivi illustri che in questo 2021 hanno lasciato la ribalta, da Tony Cairoli a Federica Pellegrini fino a Kimi Raikkonen che tra quattro GP appenderà il casco al chiodo:

Il motociclismo italiano perde tanto anche con il ritiro di Tony Cairoli, è stato emozionante vedere la sua ultima gara. Non solo io e lui, ma anche atleti come Federica Pellegrini, dicono basta, si vede che aspettavano che smettessi io...

"Un grande sabato"

Valentino poi entra nel merito di questo sabato, uno dei migliori di un’annata finora avara di soddisfazioni.

E’ stato un grande sabato, fin dal mattino ho trovato migliori sensazioni in sella, con il set up e le gomme. Sono riuscito ad entrare in Q2 e quello fa tutta la differenza del mondo, anche le FP4 non sono andate male. Infine, in qualifica ho migliorato il mio tempo e ho chiuso un’altra volta nei primi 10, per di più vicino alla migliore Yamaha. E’ veramente una bella sensazione per me e per tutto il box all’ultima gara. A parte il momento emozionale, è importante poter fare un’ultima gara buona”.

Come anche in Qatar, quando il Dottore piazzò il miglior risultato in qualifica della stagione anche a Valencia, Rossi ha potuto contare sull’aiuto dell’allievo Bagnaia.

Pecco mi ha aiutato e sono contento, non avevamo deciso una vera strategia, ma sono uscito dietro di lui, mi ha visto e ha continuato a spingere. Lo ringrazio. Forse avrei potuto fare un pochino meglio, ma il mio potenziale è questo. Che saluto aspettarmi domani? Non so cosa aspettarmi da loro ma dico che va bene tutto, possono fare quello che vogliono, è già emozionante che mi pensino”.

