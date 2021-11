E' Raul Fernandez il vincitore del Gran Premio di Valencia, ultimo atto del mondiale 2021 della Moto2. Bravissimo il rookie, che chiude la stagione del debutto nella classe intermedia con ben 8 vittorie 12 podi, battendo addirittura i record di Marc Marquez nella categoria.

Alla fine per Raul però non basta per il titolo. Remy Gardner fa una gara pessima, sempre nelle retrovie. Ma il decimo posto odierno basta e avanza per vincere il primo mondiale della sua vita. L'australiano quindi trionfa con 4 punti di vantaggio nella generale.

Parliamo della corsa. La gara viene subito interrotta al primo giro per il crash tra Vierge, Bezzecchi e Baldassarri, con la moto del Bez che perde olio e quindi arriva la bandiera rossa. Si riparte con una corsa di solo 16 giri. Delusione pazzesca per Simone Corsi che, dopo la stratosferica pole di ieri, non parte nella seconda gara per un problema alla sua moto. Davanti va subito un super Diggia che ci rimane per oltre una decina di giri, fino a quando Raul cambia marcia e se ne va, vincendo davanti all'italiano e a Augusto Fernandez. Quarto il buon Celestino Vietti.

E così si chiude il mondiale della Moto2 con un trionfo assoluto del team Ajo. Dopo Acosta e Quartararo abbiamo il terzo campione del mondo.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Corsi rimane in testa davanti a Raul Fernandez e Diggia. Quarto Canet, poi Vietti e Augusto Fernandez. Dietro cadono Bezzecchi, Vierge e Baldassarri. Arriva subito la bandiera rossa per olio in pista.

- Si riparte dopo quasi una mezz'ora di stop con una gara di soli 16 giri. Anche Bezzecchi c'è che riesce a rimettere a posto la moto in tempo di record, anche se parte dal fondo dello schieramento. Ancora peggio va a Simone Corsi, che non parte nemmeno dalla pole per un problema tecnico. Davanti va subito Augusto Fernandez davanti a Raul, poi Di Giannantonio, Canet, Vietti e Luthi. Remy Gardner è nono.

- Ritmo della gara un po' lento e quindi davanti rimangono tutti attaccati. Ne approfitta Diggia che va in testa, poi Raul e Augusto Fernandez. Quarto Cane, poi Vietti e Vierge. Gardner fatica ed è decimo, ma comunque sempre campione del mondo.

- Remy fatica incredibilmente ed è inerme in 11ma piazza col braccino. Raul Fernandez invece lotta per la vittoria contro un fenomenale Di Giannantonio sempre in testa. Terzo Augusto Fernandez, poi ottimo quarto Celestino Vietti.

- Ultimi giri con Di Giannantonio sempre davanti ai due Fernandez. Sono questi tre a giocarsi la vittoria, mentre Celestino quarto è pù staccaato. Dietro Gardner passa Luthi ed è decimo. A quattro tornate dal termine Diggia cala e Raul lo passa, portandosi in testa. Si arriva senza grossi patemi all'ultimo giro. Raul Fernandez è da solo in testa e vince davanti a Diggia e Augusto Fernandez. Remy Gardner fatica ma chiude decimo ed è campione del mondo.

La statistica chiave

Remy Gardner è il secondo figlio d'arte campione del mondo dopo i due Kenny Roberts. Raul Fernandez è il primo pilota della storia ad aver vinto almeno 8 gare senza trionfare nel mondiale

Il momento social

Il migliore

Raul FERNANDEZ: Fa quello che deve. Vince senza grossi problemi. Lascia la Moto2 da rookie con vittoria e giro più veloce. Pesa come un macigno lo zero di Misano.

Il peggiore

Remy GARDNER: Incredibile a dirsi, ma nel giorno dove vince il suo primo mondiale in carriera disputa una gara a dir poco pessima. Sempre nelle retrovie, fatica enormemente, affetto dal classico "braccino". Alla fine la spunta.

