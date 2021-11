Finalmente Artigas. Si chiude il mondiale della Moto3 con il primo successo in carriera dello spagnolo del team Leopard. Bravo Xavier a sfruttare una gara solita della classe leggera, fatta di sorpassi, controsorpassi e colpi di scena dell'ultimo giro, per vincere davanti a Garcia e Masia. Secondo podio per Artigas in carriera, entrambi qui a Valencia. Bravissimo a trionfare partendo dalla 17ma piazza.

Tutti volevano l'ultimo atto del duello tra Foggia e Acosta, confronto che ci è stato tolto dallo sciagurato Binder nel finale dello scorso Gran Premio in Portogallo. Dennis fatica tutta la gara, mentre Pedrito è sempre nelle posizioni di testa, ma Foggia alla fine arriva nelle ultime tornate ed è estremamente combattivo. Così arriva il duello tanto atteso, che però si rovina all'ultimo giro col contatto tra i duem con Pedro che termina nella ghiaia e Foggia che va lungo, chiudendo sesto dietro anche a Salac e Oncu. Dopo la corsa Foggia viene penalizzato per l'incidente e termina il GP 13esimo.

Finisce una stagione bellissima della Moto3, con il Rookie Maravilla Pedrito Acosta che vince meritatamente il mondiale, mentre Foggia è secondo nella generale con ben sette zeri sul groppone. Coi se e con i ma non si fa la storia, certo è che se l'avversario per il titolo non arriva al traguardo solo due volte in stagione, e la seconda è oggi quando il mondiale è già chiuso, non si batte. L'anno prossimo Dennis parte come favorito assoluto.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Acosta si porta subito davanti. Poi Suzuki, Guevara, Salac, Garcia, Migno, Oncu e tutti gli altri. Alla curva 4 cadono pericolosamente Binder, Fellon e Yamanaka, fortunatamente senza conseguenze.

- Pedrito non se ne va e iniziano i sorpassi e controsorpassi. Davanti si alternano: Acosta, Salac, Garcia, Guevara, Suzuki, Oncuy, Artigas, Migno e Foggia.

- Sono in dodici nel gruppo di testa. Soprattutto le quattro KTM si fanno notare davanti. Oncu e Salac si prendono il long lap per track limit e quindi il gruppo diventa di 10 piloti. Foggia è sempre li, ma non riesce mai a portarsi in testa, come Migno e Fenati.

- Si arriva agli ultimi sei giri. Suzuki purtroppo cade, mentre Foggia cambia marcia e si porta davanti. Comincia quindi l'ennesimo atto del duello Foggia-Acosta, con l'italiano aiutato anche dal compagno di squadra Artigas, anche lui molto veloce.

- Prosegue il duello tra Foggia e Acosta sino all'ultimo giro, quando arriva il contatto tra i due con lo spagnolo che ha la peggio. Cade anche Migno, le cadute scombussolano il gruppo con Garcia che si ritrova davanti ad Artigas che lo passa all'ultima curva e vince davanti a Garcia e Masia. Quarto Salac, poi Oncu. Foggia sesto, poi Nepa. Dennis poi viene penalizzato e chiude 13mo.

La statistica chiave

Podio tutto spagnolo in Moto3. Mancava da Valencia 2017.

La dichiarazione

Jaume MASIA: "Non è stato un weekend facile. Durante tutte le sessioni ho faticato. In gara però sono riuscito a combattere, ad essere veloce e competitivo. Sono felice di chiudere così il campionato".

Il migliore

Xavier ARTIGAS: Meglio tardi che mai. Bella gara di Artigas, che sembrava essere più a posto di Foggia sulla moto qui a Valencia. Chiude l'anno con la prima vittoria in carriera.

Il peggiore

Deniz ONCU: Nonostante lo stop di due gare per condotta irresponsabile, non sembra aver capito la lezione ed è autore di tante manovre scorrette e al limite. E' un pilota pericoloso, da starci veramente attenti.

