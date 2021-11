Cala il sipario sul bellissimo mondiale 2021 della MotoGP. Come spesso accade, Valencia sarà teatro del finale di stagione del motomondiale. Da assegnare per la classe regina ci sono il mondiale team e quello rookie. Nel primo Ducati Factory è la strafavorita, mentre tra i rookie è lotta tra Bastianini e Martin, con l'italiano in vantaggio di 3 punti. Anche la Moto3 è chiusa, da assegnare rimane quindi solo la Moto2 con Gardner davanti a Raul Fernandez. Per cui c'è in palio solo la gloria. Fatte queste premesse, sarà il weekend di Valentino Rossi che, dopo ben 26 anni, darà il suo addio alle corse. Prepariamoci a una domenica dedicata al Dottore di Tavullia, che per l'ultima volta gareggerà su due ruote.

Programma GP di Valencia

Ad

Venerdì 12 novembre

Grand Prix dell'Algarve Quartararo, Bagnaia, Bastianini, Acosta: 5 domande a Portimao 04/11/2021 A 16:47

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 13 novembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 14 novembre

Warm-Up Moto3: 9:00-9:20

Warm-Up Moto2: 9:30-9:50

Warm-Up MotoGP: 10:00-10:20

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Fabio Quartararo, i numeri di un mondiale storico

GP di Valencia in tv: la gara sarà trasmessa sia in Pay per View che in chiaro in diretta

L’intero weekend del GP di Valencia sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201), oltre che su DAZN. La gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su TV8.

GP di Valencia in Live-Streaming

Il GP di Valencia sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Poi c'è sempre l'opzione DAZN e il servizio streaming di TV8.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

GP di Valencia: informazioni

Data orario e luogo: domenica 14 novembre, Circuito Ricardo Tormo

Grand Prix dell'Algarve GP Algarve 2021 in diretta tv e Live-Streaming 01/11/2021 A 17:23