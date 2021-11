Doveva finire così. Il GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP, ha sorriso alla Ducati e a Francesco ‘Pecco’ Bagnaia.

Quattro vittorie nelle ultime sei gare per 'Pecco' hanno un sapore speciale per quello che in Spagna ha rappresentato, ovvero la gara di addio di Valentino Rossi. Il 'Dottore' finisce qui la sua straordinaria carriera del nove volte iridato e Bagnaia, che è cresciuto come pilota nell'Academy VR46, ha voglio dedicargli una grafica speciale suo casco e il successo di questo GP.

Questo è un regalo per lui e per quello che mi ha dato. Volevo chiudere così ed è stato tutto perfetto.

Una Ducati che si è confermata straordinariamente performante, piazzando Jorge Martin in seconda posizione e Jack Miller in terza: “Abbiamo lavorato in maniera splendida e abbiamo raccolto i risultati del nostro lavoro. Avevo grandi sensazioni in moto e la Ducati si guida davvero bene. Sono felice di questo risultato. Ringrazio Valentino per tutto quello che ha fatto a noi dell’Academy“, ha concluso ‘Pecco’.

