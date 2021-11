Fra Cristiano Ronaldo e Ronaldo il Fenomeno per Valentino Rossi non c’è mai stata partita. C’è solo un Ronaldo ed è quello brasiliano, quello che con l’Inter ha alzato il Pallone d’Oro nella stagione 1997 ed ha regalato alcune delle giocate più straordinarie che si siano viste nella nostra Serie A. Per il Dottore, Luiz Nazario Da Lima è sempre stato l’idolo calcistico e per la sua ultima gara nel motomondiale: Ronaldo ha voluto fare una gradita sorpresa a Valentino presentandosi nel box Petronas meno di 45 minuti prima dello start della sua ultima gara nel mondiale. Rossi ha esultato alla vista del Fenomeno e dopo un abbraccio e una breve chiacchierata, Ronaldo ha donato a Valentino una maglia autografata dell’Inter e una maglia personalizzata del Valladolid con il cognome Rossi e l’iconico 46 stampa sulla schiena.

Ad

MotoGP Maradona, Jordan, Federer: Valentino Rossi idolo dei più grandi 7 ORE FA

Ronaldo: "Rossi ci ha fatto sognare, bello essere qui ad onorarlo"

Rossi è un grande campione, ci ha fatto sognare – ha ammesso Ronaldo, ai microfoni di Sky Sport - Abbiamo tante passioni in comune, come quella dell'Inter che ci ha fatto conoscere alla Pinetina nel '99. E’ doveroso essere qui, è un uomo e un campione straordinario".

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

MotoGP Valentino Rossi: il brand VR46 rimarrà nel tempo, vale già 150 milioni IERI A 11:12