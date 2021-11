Nel- il giorno dell'ultima gara in carriera per il Dottore -sui social (Twitter il più gettonato) dei grandi personaggi dello sport ma anche provenienti dallo spettacolo per un campionissimo trasversale. Abbiamo cercato di condensarli in unico contenitore, a testimonianza del grande affetto per un fuoriclasse in procinto di appendere il casco al chiodo in attesa di vivere nuove avventure al di fuori del circus MotoGP.