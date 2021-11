E' Jorge Martin l'ultimo poleman stagionale. Fantastico giro dello spagnolo del team Pramac, che un po' a sorpresa batte il favorito Pecco Bagnaia nelle qualifiche del Gran Premio di Valencia.

Gofree è battuto. L'italiano fa un'ottima qualifica, ma all'ultimo tentativo viene battuto dal compagno di moto. Martinator quindi mette fine al filotto di cinque pole consecutive di Pecco.

Ducati ancora sugli scudi. Tutta la prima fila è occupata dalle moto italiane con Miller terzo. Ma non solo: contando Zarco quinto, per la seconda volta di fila abbiamo quattro Ducati nei primi cinque. Questa è la conferma di una moto spaziale e ultra veloce, almeno sul giro secco.

Unica moto a disturbare il dominio della squadra di Borgo Panigale è la Suzuki. Ancora una volta la moto giapponese si conferma competitiva in qualifica, con Mir quarto e Rins sesto. Attenzione a loro per domani, che in gara sono sempre più competitive rispetto al sabato.

Settimo Binder, poi Quartararo. El Diablo, come tutta la Yamaha, delude in queste qualifiche, sempre lontane da Ducati e Suzuki. Il francese è ottavo, decimo è Rossi davanti a Morbidelli. Per Valentino Rossi una qualifica altalenante: per due occasioni ha il treno di Bagnaia da sfruttare, ma purtroppo in entrambe le occasioni sbaglia e non riesce a sfruttare al meglio la scia. Comunque è decimo, davanti al Morbido.

Per domani sarà spettacolo: la lotta è tra Ducati Factory e Suzuki. Attenzione però alla rimonta di Quartararo, che vuole chiudere al meglio questa trionfale stagione. E poi occhi puntati sul Dottore: saranno gli ultimi giri della sua carriera, ce li dobbiamo godere dal primo all'ultimo.

Tabellino

Griglia di partenza: Martin, Bagnaia, Miller, Mir, Zarco, Rins, Binder, Quartararo, Nakagami, Rossi, Morbidelli, Aleix.

Eliminato nel Q1: Dovizioso, Viñales, Lecuona, Petrucci, Marini, Bastianini, Marquez, Oliveira.

La cronaca in cinque momenti

- FP4 che mettono in luce il dualismo tra Bagnaia e Quartararo. A fare però il miglior tempo è Nakagami, bene anche Alex Rins sulla Suzuki.

- Pronti via e Alex Rins prende subito il comando. La Suzuki dello spagnolo ne ha di più di tutti e si qualifica senza grossi problemi per il Q2.

- Per il secondo posto è lotta. Binder fa subito un ottimo crono, ma viene attaccato da Petrucci, Lecuona e Dovizioso. Alla fine però la spunta il sudafricano davanti al forlivese. Poi Viñales e le KTM.

- Iniziano le Q2 con Jack Miller subito protagonista. L'australiano va subito davanti, inseguito dalle altre Ducati. Grande Martin secondo che addirittura piazza lo stesso tempo di Miller, ma lo ha fatto dopo e quindi è dietro. Terzo Bagnaia per una prima fila Ducati. Quarto Mir, poi Rins. Indietro le Yamaha, Valentino Rossi decimo.

- Nel secondo giro Bagnaia migliora e si porta in testa davanti a Miller. Sembra tutto stabilito per una doppietta del team Factory, quando all'ultimo Jorge Martin piazza la zampata e si porta a casa la pole.

La statistica chiave

Quarta pole position stagionale per Jorge Martin. Mica poco per un rookie.

La dichiarazione

Francesco BAGNAIA: "Sono contento. Su questa pista fatico a fare un giro totalmente perfetto, non è nelle mie corde. Comunque siamo stati bravi sin dalle FP4".

Il momento social

Il migliore

Jorge MARTIN: Pole position un po' sorprendente di Martinator, ma assolutamente meritata. La spunta all'ultimo tentativo con un tempo pazzesco, unico ad andare sotto l'1.30. Per domani però sarà dura, Bagnaia e Miller, oltre alle Suzuki, sembrano averne qualcosa in più.

Il peggiore

Alex MARQUEZ: In uno dei giorni più neri della storia recente della Honda, senza piloti ufficiali, Alex non riesce per nulla a tenere alto il nome della casa giapponese. Alla fine il fratello di Marc è penultimo, davanti solo a Miguel Oliveira.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

