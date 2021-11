È andata in archivio la terza sessione di prove libere del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaró ha fatto segnare il miglior tempo di 1’30″529 a precedere la Ducati dell’australiano Jack Miller (+0″018) e la Yamaha ufficiale di un redivivo Franco Morbidelli (+0″085). Bella la prestazione soprattutto del ‘Morbido’ che, dopo i tanti problemi fisici patiti in sella alla M1, è stato il migliore della truppa di Iwata nel corso delle libere.

In quarta posizione troviamo l’altra Ducati di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia. Il vice-campione del mondo della categoria si è fermato a 0″123 dal vertice, cercando di lavorare molto sul passo gara e inanellando diversi giri sul passo del’1’31″5/6. Una buona costanza di rendimento per lui e la constatazione che la Rossa sia assai performante anche sul layout iberico, come certificato dal secondo tempo di Miller e dal quinto dell’iberico Jorge Martin sulla GP20 Pramac (+0″185).

A completamento del top-10 qualificante per la Q2 delle qualifiche troviamo l’iberico della Suzuki Joan Mir (+0″233), il giapponese della LCR Honda Takaaki Nakagami (+0″248), il francese della Ducati Pramac Johann Zarco (+0″257), il campione del mondo Fabio Quartararo su Yamaha ufficiale (+0″262) e un grande Valentino Rossi sulla Yamaha Petronas a 0″296. Una prestazione di cuore quella del ‘Dottore’ che nel suo ultimo weekend della carriera si è regalato l’accesso alla seconda fase del time-attack pomeridiano. Prendendo come riferimento Bagnaia, Valentino è riuscito a mettere insieme un grande giro e il sogno della top-10 in gara potrebbe non essere una chimera.

A completamento del quadro in casa Italia, da citare il 14° posto di Luca Marini sulla Ducati SKY VR46 Avinta (+0″606), il 16° di Danilo Petrucci sulla KTM Tech3 (+0″688), che lascerà anche lui il Motomondiale per cimentarsi nella Dakar 2022, il 18° di Andrea Dovizioso su Yamaha Petronas (+0″848), non in grado di sfruttare la gomma da tempo a dovere, e 20° Enea Bastianini su Ducati Avintia Esponsorama a 0″860. Da notare il grande equilibrio nei tempi e nei distacchi.

In conclusione va evidenziato il brutto incidente di Pol Espargaró che ha perso il controllo della sua Honda percorrendo curva-13 e cadendo rovinosamente a terra. Si attendono novità sulle condizioni dello spagnolo.

