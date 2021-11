Un weekend decisamente particolare per Valentino Rossi quello di Valencia. Nell’ultimo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP il Dottore saluterà definitivamente il Circus delle due ruote e già ieri i riconoscimenti di stima e affetto non sono mancati. Rossi oggi ha faticato sotto tutti i punti di vista, come certifica il 21° posto delle prove libere. Difficile trovare la massima concentrazione per lui e altrettanto complicato sfruttare la Yamaha Petronas a dovere in condizioni di pista variabili visto che nella FP1 il tracciato era bagnato e nella FP2 si è potuto girare sull’asciutto. Un layout, tra l’altro, mai particolarmente gradito al Dottore.

"Il contorno mi distrae, ma è bello"

"È difficile pensare alla pista in questo weekend, il contorno mi distrae ma è molto bello perché c’è tanto calore e affetto. Questa è una pista molto dura, la più difficile dell’anno. Stamattina ha piovuto forte, ho provato ad entrare in pista ma era una condizione da coraggiosi. Di pomeriggio meglio, il problema è che nella prima parte del circuito era rimasto bagnato", ha ammesso Rossi.

"È difficile stare sulla moto, col degrado gomme non siamo messi bene e spero non ci sia più pioggia per avere un po’ più di grip. Questa per me è una pista-cruccio, non mi va giù. Finire la stagione qui è sempre difficile, ma è davvero un posto bello", ha concluso il campione di Tavullia.

