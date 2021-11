Una tre giorni di omaggi per il re del Motomondiale,, giunto all’ultima fatica dopo un viaggio straordinario durato 26 anni e 432 GP. Dopo quelli messi in piedi da Dorna, la parata delle moto con cui ha vinto i nove mondiali , e il murales con la sua faccia che contraddistinguerà sempre il tracciato valenciano: a poche ore dalla partenza della MotoGP, il Dottore ha ricevuto il sorprendente tributo dei piloti della sua VR46 Riders Academy, che per celebrare il proprio mentore e ‘capitano’ hanno deciso di stupire Vale indossando ognuno i caschi più iconici della carriera dell’asso di Tavullia.