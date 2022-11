La prima sessione di prove libere del Gran Premio della Comunità Valenciana 2022 è andata in archivio al Ricardo Tormo per la MotoGP con il miglior tempo di unin grande spolvero, anche se bisognerà attendere la FP2 pomeridiana per avere un quadro completo della situazione sui possibili valori in campo sul giro secco e sul passo gara. Il Diablo può comunque ritenersi soddisfatto per il suo avvio di weekend, in cui è stato il più veloce del lotto incon la sua Yamaha precedendo di soli 35 millesimi la Honda di un convincente Marc Marquez (molto competitivo con gomme usate sul ritmo) e di 71 millesimi la KTM del sudafricano Brad Binder, che ha però montato gomme nuove nel finale per effettuare un time-attack già in mattinata.