Il migliore del turno è stato il francese Johann Zarco che, sulla Ducati Pramac, ha ottenuto il tempo di 1:30.885 a precedere di 0.041 la Honda dello spagnolo Marc Marquez e di 0.098 l’australiano Jack Miller sulla Ducati ufficiale. Da notare che questi piloti abbiano usato la mescola soft per via delle basse temperature al mattino. Da capire se questa scelta sarà riproposta nel GP. Il circuito “Ricardo Tormo” illuminato da un magnifico sole nel warm-up del GP di Valencia, ultimo round del Mondiale 2022 di MotoGP . I piloti hanno affrontato gli ultimi 20′ pre-gara della stagione con attenzione per rifinire gli assetti in vista della corsa che scatterà dalle ore 14.00.ha ottenuto il tempo di 1:30.885 a precedere di 0.041 la Honda dello spagnolo Marc Marquez e di 0.098 l’australiano Jack Miller sulla Ducati ufficiale. Da notare che questi piloti abbiano usato la mescola soft per via delle basse temperature al mattino. Da capire se questa scelta sarà riproposta nel GP.

A completare la top-10 troviamo lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) a 0.212, Luca Marini (Ducati Mooney VR46) a 0.288, Enea Bastianini (Ducati Gresini Racing) a 0.305, l’iberico Maverick Vinales (Aprilia) a 0.348, l’altro spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 0.365, Francesco Bagnaia (Ducati) a 0.367 e il portoghese Miguel Oliveira (KTM) a 0.383.

Da sottolineare l’eccellente prestazione di Pecco che, girando con due gomme medie molto usate, ha infilato una serie di giri sull’1:31 basso alla stregua di quelli di Fabio Quartararo. Il francese, rivale diretto di Bagnaia in questo campionato, ha concluso in 11ma posizione a 0.385 dal vertice.

Si prospetta, quindi, una gara molto interessante con i due contendenti al titolo molto ben centrati per la corsa pomeridiana. Parlando del resto della truppa italiana, Franco Morbidelli (Yamaha) ha concluso in 17ma posizione, Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) in 18ma e Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) in 21ma. A conclusione, giusto rimarcare il 12° tempo del poleman, Jorge Martin, a 0.408 con un buon passo sulla Ducati Pramac, mentre più attardato il terzo della classifica mondiale, Aleix Espargaró sull’Aprilia a 0.809.

CLASSIFICA WARM-UP GP VALENCIA 2022 – MOTOGP

1. Johann Zarco (Ducati) 1:30.885

2. Marc Marquez (Honda) +0.041

3. Jack Miller (Ducati) +0.098

4. Joan Mir (Suzuki) +0.212

5. Luca Marini (Ducati) +0.288

6. Enea Bastianini (Ducati) +0.305

7. Maverick Vinales (Aprilia) +0.348

8. Alex Rins (Suzuki) +0.365

9. Francesco Bagnaia (Ducati) +0.367

10. Miguel Oliveira (KTM) +0.383

11. Fabio Quartararo (Yamaha) +0.385

12. Jorge Martin (Ducati) +0.408

13. Takaaki Nakagami (Honda) +0.573

14. Pol Espargarò (Honda) +0.582

15. Brad Binder (KTM) +0.588

16. Alex Marquez (Honda) +0.617

17. Franco Morbidelli (Yamaha) +0.627

18. Marco Bezzecchi (Ducati) +0.685

19. Remy Gardner (KTM) +0.707

20. Aleix Espargarò (Aprilia) +0.809

21. Fabio Di Giannantonio (Ducati) +0.870

22. Cal Crutchlow (Yamaha) +1.109

23. Raul Fernandez (KTM) +1.259

24. Darryn Binder (Yamaha) +2.437

