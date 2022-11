E sono sette. Chiude a sette trionfi stagionali l'annata trionfale di Izan Guevara in Moto3. Il campione del mondo 2022 saluta la categoria con un'altra stratosferica vittoria, alla sua maniera. Un'altra gara incredibile del "Comandante" che imprime un ritmo super dal primo giro, inarrivabile per tutti gli altri tranne che per il buon Denis Oncu, secondo al traguardo. Il campione del mondo 2022 è semplicemente di un'altra categoria, colui che ha "cambiato le regole della Moto3", dove negli ultimi anni si è sempre preferito non tirare, ma fare corsa di bagarre per poi battere tutti nel corpo a copro. Izan invece, quando ne ha, azzarda e se ne va, dimenticandosi di essere in Moto3 e agendo come se fossimo in Moto2 o MotoGP.

Ad

Lo spagnolo quindi vince davanti a un super Denis Oncu, vicinissimo al primo successo in carriera. Il turco tiene il passo del rivale, poi all'ultimo giro ci prova e passa l'avversario, ma all'ultima curva va un po' lungo e nel rettilineo finale è battuto da Guevara. Chiude il podio un solido Sergio Garcia, terzo in solitaria e secondo nella generale.

Gran Premio di Valencia Zarco il migliore del warm-up a Valencia; 9° Bagnaia e 11° Quartararo 2 ORE FA

Il resto del mondo è staccato oltre dieci secondi dal duo di testa. Alla fine, nella bagarre generale, a chiudere quarto è Dennis Foggia che riesce a tenere il podio nella generale, battendo quindi Sasaki. Erano altri gli obiettivi di inizio stagione di The Rocket, ma contro questo team Gas Gas quest'anno non c'è stata storia. Oltre a Foggia, c'è Migno quindicesimo tra gli italiani a punti: per Andrea un arrivederci al motomondiale, dato che al momento non ha un contratto per il prossimo anno.

Si chiude quindi questa stagione 2022 con Guevara meritatamente campione del mondo, dato che ha dimostrato in più riprese di essere il più forte. Ora ci saà l'ennesima rivoluzione, con tanti piloti che passano in Moto2. Arrivederci all'anno prossimo.

Tabellino

CLASSIFICA: Guevara, Oncu, Garcia, Foggia, Sasaki, Fernandez, Munoz, Moreira, Yamanaka, Holgado, McPhee, Ortola, Tatay, Suzuki, Migno

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Guevara è in testa davanti a Oncu, terzo Garcia, poi Ortola e Moreira che deve scontare un long lap. Sesto Sasaki, poi Munoz, Suzuki e Foggia.

- Il campione del mondo vuole sgranare il gruppo. Così impone subito un gran ritmo e in quattro si staccano: lui, Oncu, Garcia e Ortola. Quinto Munoz ha già un secondo dopo pochi giri, poi Sasaki, Foggia e Suzuki.

- Guevara contina a spingere e solo Oncu gli rimane in coda. Garcia e Ortola si staccano ma rimangono da soli a bagnomaria. Per il quinto posto invece è bagarre con un bel gruppetto che va dalla quinta piazza di Sasaki sino alla quindicesima piazza di McPhee.

- Si arriva agli ultimi dieci giri. Guevara e Oncu continuano a comandare con un ritmo incredibile, inarrivabile per tutti gli altri. Dietro più staccati rimangono Garcia e Ortola a lottare per il terzo posto. Sasaki è quinto, poi Munoz, Foggia, Artigas e tutti gli altri in gruppetto ma lontano dal podio. Ortola non ne ha per rimanere con Garcia e quindi si stacca e viene risucchiato dal gruppo di Sasaki e Foggia.

- Ultime tornate. Oncu prova ad attaccare Guevara, nel T2 e T3 sembra averne di più, ma comunque rimane dietro. All'ultimo giro il turco però attacca e sorpassa Guevara, ma sbaglia però l'ultima curva e il campione del mondo torna davanti e vince. Terzo Guevara chiude il podio in solitaria, mentre per il quarto posto è lotta nel gruppo: Foggia inizia da quarto l'ultimo giro davanti a Ortola, Munoz e Sasaki. Dennis alla fine tiene sulla rimonta di Sasaki e chiude quarto, davanti al giapponese, a Fernandez, Munoz e Moreira.

La statistica chiave

Moreira vince il titolo di Rookie of The Year. Torna a sventolare la bandiera brasiliana nel paddock dai tempi di Alex Barros.

La dichiarazione

Denis ONCU: "E' stata una stagione fantastica con Tech3, voglio ringraziarli perché hanno fatto il loro meglio e sono cresciuto grazie a loro. Volevo regalargli la vittoria, ci ho provato nell'ultimo giro contro Izan ma lui è stato migliore".

Il tweet da non perdere

Il migliore

Izan GUEVARA: Come detto, di un'altra categoria. Riuscire a fare gare di questo tipo con un ritmo assurdo in Moto3, quando tutti preferiscono fare gara di gruppo e in scia, vuol dire essere dei fenomeni assoluti. Farà molto bene in Moto2.

Il peggiore

Tatsuki SUZUKI: Aveva fatto delle buone libere, poi in gara è letteralmente crollato a picco. Addirittura quattordicesimo, vero che il gruppo dal quarto posto in poi non è lontano, ma con suo team deve fare naturalmente di più.

Bastianini: "Tuffi? Ero bravo, ma sognavo la moto non i Giochi"

Gran Premio di Valencia Valentino Rossi risponde a Marc Marquez: “Continua solo a fare brutte figure” 3 ORE FA