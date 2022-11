Ultimo appuntamento stagionale per la MotoGP in quel di Valencia, con le tre posizioni del podio ancora tutte da stabilire; naturalmente, il focus principale è sulla lotta per il titolo tra Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, ma non bisogna trascurare (anzi) quella che vede coinvolti Aleix Espargaró ed Enea Bastianini per la terza posizione in classifica piloti.In realtà, almeno aritmeticamente parlando, il pilota del team Gresini potrebbe puntare anche al secondo posto momentaneamente occupato da Quartararo, ma l’obiettivo più realistico è la terza piazza. Bastianini, in ogni caso, afferma di non voler pensare alla classifica, probabilmente per evitare tensione che potrebbe causare qualche errore banale. Da qui la volontà di girare sulla pista valenciana con una relativa tranquillità, puntando al miglior risultato possibile in gara domenica.

L’azzurro, ai nostri microfoni, si è proiettato verso la prossima stagione, in occasione della quale potrebbe avere come compagno di squadra un Campione del Mondo. Stimolo in più o influenza, negativa, nelle gerarchie della Ducati per il 2023? Bastianini non ha dubbi: “Io credo che ci saranno dei pro e dei contro: sicuramente Pecco sarà quello da battere il prossimo anno, quindi è una motivazione; e poi, soprattutto in quel caso, sarà bello confrontarmi con un Campione del Mondo. Lo spirito nel box sarà più rilassato, più tranquillo: arrivare con Pecco campione può essere anche un bene“.

Intervistato dalla stampa, ha detto la sua circa la possibile gestione di un momento di assoluto pathos come quello che sta vivendo Francesco Bagnaia, ossia l’attesa e la speranza di portare a casa il titolo: “Non è semplice gestire la tensione, hai la consapevolezza che in quel giorno la tua vita può cambiare. Ricordo che, la notte prima della gara in cui avrei potuto conquistare il titolo in Moto2, non ho dormito per l’emozione; credo, però, che Bagnaia sia nelle condizioni di poter stare abbastanza tranquillo“. Bastianini ha poi proseguito la sua analisi ai microfoni di SkySport: “La giornata è stata abbastanza buona, ho avuto un po’ di problemi nel gestire la moto soprattutto in mattinata; nel pomeriggio invece abbiamo fatto uno step in avanti. Ho scelto le gomme medie per cautelarmi, volevo evitare errori già al venerdì. Domani, se dovesse esserci meno vento, proverò la gomma dura, potrebbe funzionare e dare più supporto in frenata“.

Prosegue l’azzurro: “Lotta per il podio? Cerco di non pensare al campionato, ma solo a concentrarmi sull’essere veloce e sul non rifare gli stessi errori dello scorso anno. La mia gara di domenica sarà principalmente contro me stesso, cercando di ottenere il risultato migliore possibile; Quartararo è lontano, Aleix (Espargaró, ndr) è più alla portata, sarà una bella sfida con lui, un po’ meno con Fabio“.

